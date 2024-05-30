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Направление главного удара РФ известно: Сырский оценил угрозу прорыва на Харьковщине

Юрий Берендий
30 мая 2024, 09:46
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Сырский отмечает, что сейчас у врага нет достаточных сил и ресурсов для масштабного контрнаступления на Харьковском направлении.
Направление главного удара РФ известно: Сырский оценил угрозу прорыва на Харьковщине
Сирский на передовой принял ряд важных решений / Коллаж Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины/Facebook

Российские оккупанты продолжают концентрировать силы на севере Харьковской области на направлении главного удара Стрелеча-Липцы и неподалеку от города Волчанск. Враг осуществляет передислокацию дополнительных бригад и полков с других направлений боевых действий и направления с полигонов. Об этом в своем Facebook сообщил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

По его словам, сейчас враг не имеет достаточно сил для проведения полномасштабных наступательных операций и прорыва украинской обороны на этом направлении.

"К тому же действия врага осложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений о переброске резервов на угрожающие направления. Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и снижение его наступательных возможностей", - указывает Сырский.

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Главнокомандующий отмечает, что из-за этого враг перешел к тактике обстрелов наших позиций артиллерией и ударами управляемых авиационных бомб. При таких условиях особенно важным является физическое уничтожение самолетов-носителей этих бомб, разведывательных и корректирующих беспилотников, защита своих войск с помощью РЭБ, маскировка и использование макетов.

"Конечно, все это не новые, но очень актуальные вопросы, от решения которых напрямую зависит жизнь наших бойцов и устойчивость обороны. Поэтому, прежде всего принимаем неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ", - написал он.

Кроме того, Сырский сообщил, что заслушал каждого командира в вопросе готовности к активным действиям, принял важные решения по решению ряда проблем.

Он отметил, что из-за повышения эффективности работы управленческой вертикали Сил обороны Украины наблюдается уменьшение количества проблемных вопросов.

"Отмечаю профессиональные действия нашей пехоты и десантников в боях за Волчанск, стойкость морских пехотинцев в боях с превосходящими силами противника", - резюмировал главнокомандующий ВС Украины Сирский.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются продолжить наступление на Харьковщине, но безуспешно. В направлении населенного пункта Липцы и города Волчанск российское военное командование подтягивает резервы, чтобы сохранить темпы продвижения. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Враг потерпел неудачи в тактических наступательных операциях на Харьковщине, поэтому ситуация на этом направлении сейчас стабилизирована, заявил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает, что на Харьковском направлении численность вражеской группировки войск составляет около 35-50 тысяч человек. Этого недостаточно для оперативного окружения Харькова или захвата города.

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