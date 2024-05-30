"Видим реальный эффект": в США сказали, что помешало Путину захватить Харьков

Россию нужно остановить, иначе то, что сейчас происходит в Украине, может повториться в других странах, подчеркнул Блинкен.

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В США сказали, что помешало Путину захватить Харьков/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24 ОМБр Романа Великого

Возобновление военной помощи Украине от США способствовало стабилизации ситуации на фронте. Благодаря американской помощи были сорваны планы страны-агрессора России захватить Харьков, считают в Госдепе Соединенных Штатов Америки.

Соответствующее заявление сделал глава Госдепа Энтони Блинкен во время встречи с президентом Молдовы. Также он отметил, что Россию нужно остановить, ведь в противном случае война будет угрожать другим государствам.

"То, что происходит в Украине, касается не только украинцев, но и молдаван, всех людей во всем мире. Мы знаем, к чему может привести эта агрессия. Если всё это останется безнаказанным, то это сможет вновь произойти где угодно. Именно поэтому Россию необходимо остановить", - подчеркнул Блинкен. видео дня

Глава Госдепа напомнил, что США в апреле приняли решение о предоставлении Украине пакета военной помощи на более чем 60 миллиардов гривен, и отметил, что эта помощь уже имела свой эффект и позволила стабилизировать ситуацию на фронте.

"Мы видим, что это имеет реальный эффект, в том числе в плане стабилизации фронта, а также чтобы не дать Путину того, к чему он стремился. А именно - захватить Харьков и создать по крайней мере массовое бегство населения из города", - сказал Блинкен.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее в Чехии заинтриговали заявлением, что Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни". Сейчас 15 стран ЕС и НАТО уже предоставили более 1,6 миллиарда евро на чешскую инициативу по закупке снарядов, заявил премьер-министр Чехии.

Напомним, Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины. Швеция передаст Украине самолеты воздушного наблюдения и управления, что позволит украинским военным обнаруживать цели на значительном расстоянии.

Также стало известно, что Украина впервые получила самолеты ДРЛВ. Самое ценное в этом самолете - его радар, который поможет ВСУ "видеть" российскую авиацию и корабли на расстоянии до 300-450 км.

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