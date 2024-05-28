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Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни": в Чехии заинтриговали заявлением

Руслана Заклинская
28 мая 2024, 23:05
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Сейчас 15 стран ЕС и НАТО уже предоставили более 1,6 миллиарда евро на чешскую инициативу по закупке снарядов, заявил премьер-министр Чехии.
Украина получит тысячи снарядов 'в ближайшие дни': в Чехии заинтриговали заявлением
Чехия собрала 1,6 миллиарда евро на снаряды и готовит первую партию / Коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, US Army

Чехия собрала уже 1,6 миллиарда евро на закупку снарядов для Украины. Первая партия артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы поступит в Украину "в ближайшие дни". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинская делегация прибыла в Прагу по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы для участия в широкой рабочей встрече, посвященной потребностям Украины. Также на ней были лидеры Польши, Латвии, Дании, Нидерландов и представитель США.

"Во время двусторонней встречи с господином Фиалой обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня", - рассказал Шмыгаль.

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Кроме этого, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что сейчас 15 стран ЕС и НАТО уже предоставили более 1,6 миллиарда евро на чешскую инициативу и отметил, что вскоре снаряды "улучшат обороноспособность Украины".

"Как я и обещал, первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", - отметил чешский премьер, пишет " Barron's".

По словам Шмыгаля, на встрече также обсуждали вопросы совместного производства оборонных товаров и усиление санкционного давления на Россию.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.

До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Инициатива Чехии - 1,5 миллиона снарядов для Украины

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч снарядов для Вооруженных Сил Украины. Однако для доставки этих снарядов в Украину необходимо дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, немецкое правительство предоставило "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины.

Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива может обеспечить Украину 1,5 миллионами снарядов для артиллерии. Это вдвое больше, чем изначально объявлялось.

Кроме этого, глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит первые снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы, уже в июне.

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