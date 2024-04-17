Чехия имеет средства на 500 тыс. снарядов: Фиала сказал, когда ВСУ получат еще миллион

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины не является одноразовым проектом, заверил премьер-министр Петр Фиала.

https://glavred.info/world/chehiya-imeet-sredstva-na-500-tys-snaryadov-fiala-skazal-kogda-vsu-poluchat-eshche-million-10558622.html Ссылка скопирована

Чехия собрала деньги на 500 тыс. снарядов для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense Express

Чехия, в рамках инициативы по поставке боеприпасов для Украины, может доставить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в течение года. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время визита в США, пишет Bloomberg.

По его словам, Чехии уже удалось собрать деньги на 500 000 снарядов. К инициативе присоединились около двадцати стран, в частности Германия, Нидерланды, Канада и Польша.

"Мы верим, что дальнейшие поставки будут. Нет причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", - подчеркнул Фиала. видео дня

Премьер отметил, что почти на 200 тысяч снарядов уже заключены контракты, в ближайшее время планируется подписать контракты на покупку еще 300 тысяч боеприпасов.

"Думаю, что первые поставки начнутся в Украину в июне", – заявил Фиала на пресс-конференции.

Как отметили в издании, Украина борется с дефицитом артиллерийских снарядов и ПВО, поскольку Россия усилила наземные операции и авиаудары, в частности ракетные атаки энергетической инфраструктуры. ВСУ имеют один на каждые 10 российских артиллерийских снарядов и нуждается в пакете помощи от США на 60 миллиардов долларов.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Инициатива Чехии - 1,5 миллиона боеприпасов для Украины

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч снарядов для Вооруженных Сил Украины. Однако для доставки этих снарядов в Украину необходимо дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, немецкое правительство предоставило "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины.

Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива может обеспечить Украину 1,5 миллионами снарядов для артиллерии. Это вдвое больше, чем изначально объявлялось.

Кроме этого, Украина ожидает первые поставки артиллерийских боеприпасов в апреле по чешской инициативе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред