У стран не хватает денег на закупку снарядов для Украины - Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии заявил, что в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в деньгах.

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В ВСУ нехватка оружия / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, pexels

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ряд стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии. Однако, денег не хватает.

Он отметил, что в мире есть места, где можно купить снаряды, но вопрос в деньгах.

"Если мы говорим о миллионе снарядов, это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы замечательно, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", - сказал Певкур для ERR. видео дня

По словам министра обороны Эстонии, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Францию, которая заявила, что готова сделать больший вклад, следует еще обсудить отдельно.

"Очень многое зависит от того, что нам нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там можно достать, но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию - все это надо проверить", - пояснил он.

Кто такой Ханно Певкур? Ханно Певкур - эстонский государственный деятель. Министр обороны Эстонии с 18 июля 2022 года. Первый вице-президент парламента. Бывший министр внутренних дел Эстонии, юстиции и социальных дел. Женат, имеет сына и дочь, пишет Википедия.

Дефицит оружия в ВСУ: что известно

Напомним, что Украина может остаться без ракет для ПВО. В отчете ISW говорится, что задержки с финансированием и поставками оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это позволит оккупантам более агрессивно бомбить украинские города.

Саммит ЕС не согласует покупку оружия Украиной за счет российских денег. Идея использования доходов от арестованных российских денежных средств в пользу Украины пользуется широкой поддержкой среди правительств стран ЕС. Но все же для отдельных государств этот вопрос является крайне острым.

Эксперты считают, что нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м. Украина может не выдержать давления армии РФ, несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, считает немецкое издание Der Spiegel.

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