Чехия передала Украине последние Ми-24: у Минобороны больше 'нечем пожертвовать'

Правительство Чехии в режиме секретности одобрило последнюю поставку вертолетов советских времен Украине.

https://glavred.info/world/chehiya-peredala-ukraine-poslednie-mi-24-u-minoborony-bolshe-nechem-pozhertvovat-10551995.html Ссылка скопирована

Чехия передала Украине последние российские вертолеты Ми-24 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Чехия передала Украине последние советские вертолеты Ми-24, которые были в стране. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Deník N.

"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", - отметила Чернохова.

В издании отметили, что две недели назад Чернохова представила правительству секретный документ и предложение о передаче Украине Ми-24. Вскоре предложение министра обороны Чехии в режиме секретности одобрил Кабмин. Таким образом, Чехии удалось отправить в Украину последние вертолеты Ми-24/35 советского производства.

видео дня

Что известно о Ми-24? Ми-24 (по классификации НАТО - Hind, рус. Миль Ми-24, в народе - "Крокодил") - советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолётом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века. Стал одним из символов Войны в Афганистане. Сегодня находится на вооружении ряда стран, в том числе и Украины, пишет Википедия.

Передача F-16 Украине

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен объявил, что Дания планирует первой передать Украине истребители F-16. Страна намерена отправить 6 самолетов этим летом.

Также министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 в начале лета. Первыми в Украину прибудут датские самолеты, а позже в 2024 году за ними прибудут и нидерландские.

Как сообщал Главред, экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что самолеты F-16 нужны Украине как можно скорее. Украина продолжает проводить работу над адаптацией инфраструктуры для обслуживания таких истребителей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред