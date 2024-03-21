Чехия передала Украине последние Ми-24: у Минобороны больше 'нечем пожертвовать'

Чехия передала Украине последние советские вертолеты Ми-24, которые были в стране. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Deník N.
"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", - отметила Чернохова.
В издании отметили, что две недели назад Чернохова представила правительству секретный документ и предложение о передаче Украине Ми-24. Вскоре предложение министра обороны Чехии в режиме секретности одобрил Кабмин. Таким образом, Чехии удалось отправить в Украину последние вертолеты Ми-24/35 советского производства.
Что известно о Ми-24?
Ми-24 (по классификации НАТО - Hind, рус. Миль Ми-24, в народе - "Крокодил") - советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолётом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века. Стал одним из символов Войны в Афганистане. Сегодня находится на вооружении ряда стран, в том числе и Украины, пишет Википедия.
Передача F-16 Украине
Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен объявил, что Дания планирует первой передать Украине истребители F-16. Страна намерена отправить 6 самолетов этим летом.
Также министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 в начале лета. Первыми в Украину прибудут датские самолеты, а позже в 2024 году за ними прибудут и нидерландские.
Как сообщал Главред, экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что самолеты F-16 нужны Украине как можно скорее. Украина продолжает проводить работу над адаптацией инфраструктуры для обслуживания таких истребителей.
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