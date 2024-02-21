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Канада выделит средства на доставку в Украину 800 тысяч артснарядов из Чехии - СМИ

Руслана Заклинская
21 февраля 2024, 23:05
Правительство Канады заключило меморандум с Чехией, чтобы срочно доставить десятки тысяч артиллерийских снарядов в Украину.
Канада выделит средства на доставку в Украину 800 тысяч артснарядов из Чехии - СМИ
Канада готова предоставить средства на доставку десятков тысяч снарядов в Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Defense Express

Канада готова поддержать инициативу Чехии по доставке в Украину десятков тысяч артиллерийских снарядов из разных стран. Правительство Канады может выделить до 30 миллионов долларов для осуществления плана доставки артснарядов. Об этом сообщило CBC News.

Президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину. Однако для этого необходима финансовая поддержка.

По данным издания, федеральное правительство Канады может выделить до 30 миллионов долларов на эту цель, согласно предложению президента Чехии.

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"Я заключил меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, относительно, возможно, приобретения боеприпасов, которые они сейчас имеют в своем распоряжении, что позволит нам... сделать их доступными Украине быстрее, поскольку мы наращиваем наше собственное производство", - заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

В то же время источники СМИ в обороне сообщили, что союзники страны опасаются, что Канада может инвестировать в производство боеприпасов через Чехию, откладывая наращивание мощностей по производству оружия в стране.

Тем не менее, Блэр надеется, что в "недалеком будущем мы сможем больше рассказать о том, как мы инвестируем в увеличение производства боеприпасов в Канаде".

Помощь Канады для Украины

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел в Мюнхене на "Украинском ланче" заявил, что его страна нашла 800 тысяч снарядов для ВСУ. Однако, чтобы доставить найденные снаряды в Украину требуется дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Также весной Канада передаст Украине более 800 боевых дронов SkyRanger R70 на сумму в 100 млн канадских долларов. Министр обороны Канады Билл Блэр отметил, что эти дроны производства Канады являются одними из лучших в мире своего класса и помогут украинским военным быстро и эффективно определять цели на передовой.

Как ранее сообщал Главред, Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет "воздух-земля" CRV7, которые планировали утилизировать. В настоящее время в Канаде 83 303 таких ракеты. Оппозиция, в частности лидер консерваторов Пьер Полиев, требует передать Украине это оружие, заявляя о ненужности расходов на их утилизацию.

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