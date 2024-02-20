Канада передаст Украине более 800 дронов: названы сроки

Дроны канадского производства SkyRanger R70 – одни из лучших в мире в своем классе,

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Канада передаст Украине более 800 дронов SkyRanger R70 / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников, pixabay.com

Весной Канада планирует передать Украине более 800 современных боевых дронов SkyRanger R70 на сумму в 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл США). Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто.

По словам Блэра, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе, передает Укринформ.

"Они могут транспортировать различные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели", – сказал министр.

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SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и при плохих погодных условиях.

"Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы", - отметил Блэр.

Подписанный с производителем дронов контракт предусматривает предоставление также запасных деталей и услуг по обслуживанию.

Тем временем министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна уже передает беспилотники Украине.

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины", - сказала Оллонгрен в интервью Delfi.

Министр выразила уверенность, что в этом году Нидерланды смогут начать передачу F-16.

Коалиция дронов

На 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины объявлено о запуске Коалиции дронов, к которой уже присоединились 8 стран: Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия и Великобритания. Коалиция также взяла на себя задачу разминирования украинской территории, привлекая 20 стран.

Страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году. Великобритания вместе с Латвией возглавит коалицию беспилотников. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в феврале 2024.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна присоединяется к военной коалиции, чтобы предоставить Украине передовые технологии беспилотников и усилить боевые возможности в противостоянии с Россией. Она подчеркнула, что это может привести к дополнительным расходам наряду с уже выделенными 2 миллиардами евро на помощь Украине на 2024 год.

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