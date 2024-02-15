Украина получит миллион беспилотников в 2024 году: НАТО приняло важные решения

Альянс создаст в Польше совместный центр для тренировки украинских военных, 20 стран-членов готовы разминировать Украину.

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НАТО объявило о значительных шагах для помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, mil.in.ua, УНИАН

Страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году. Великобритания вместе с Латвией возглавит коалицию беспилотников. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

Столтенберг напомнил, что сегодня, 15 февраля, состоялось заседание Совета Украина-НАТО. На заседании министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о ситуации на фронте, а страны-члены НАТО подтвердили свою готовность продолжать поддержку Украины.

"Группа союзников собирается объединить усилия и передать Украине миллион беспилотников. Все это поможет сохранить жизни украинцев. Вместе члены НАТО предоставляют 99 процентов всей военной помощи Украине, и наша дальнейшая поддержка является необходимой для сохранения свободы Украины", - сказал генсек НАТО. видео дня

Столтенберг сообщил о новых пакетах военной помощи для Украины от нескольких союзников, в частности от Канады, Финляндии и Норвегии. Эти пакеты включают оборудование, запасные части для самолетов F-16 и средства противовоздушной обороны. По его словам, 20 стран-союзников также собираются создать коалицию по разминированию украинских территорий.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники решили создать в Польше центр для тренировки военных Вооруженных Сил Украины. Совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр будет расположен в городе Быдгощ.

"Он позволит Украине делиться уроками, вынесенными из войны с Россией, и создаст структуру, в которой украинские военные смогут учиться и тренироваться вместе с коллегами из стран-членов Альянса", - отметил Йенс Столтенберг.

Коалиция дронов для Украины

Как сообщал Главред, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна присоединяется к военной коалиции, чтобы предоставить Украине передовые технологии беспилотников и усилить боевые возможности в противостоянии с Россией. Она подчеркнула, что это может привести к дополнительным расходам наряду с уже выделенными 2 миллиардами евро на помощь Украине на 2024 год.

Также на 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины объявлено о запуске Коалиции дронов, к которой уже присоединились 8 стран: Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия и Великобритания. Коалиция также взяла на себя задачу разминирования украинской территории, привлекая 20 стран.

Напомним, Украина может произвести более одного миллиона дронов для нужд Вооруженных Сил. Все зависит от технических характеристик аппаратов. Рынок значительно развился и может работать на большем объеме, чем предусмотрено сметой, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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