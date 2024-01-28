Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО: когда это возможно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО.
Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, Столтенберг назвал "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Украину, передает Fox News.
Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.
"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", - заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин не достиг желаемого в Украине, потому что это станет поощрением для других авторитарных режимов.
"Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса", - сказал генсек НАТО.
Напомним, что НАТО может отправить в Украину собственные военные силы. Мэтью Брайза отметил, что этот вопрос время от времени появляется, и нет четкого ответа на то, каковы границы для отдельных западных партнеров Украины.
НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией. Вооруженные силы готовы к началу войны, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту, который потребует существенных изменений в их жизни.
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