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Наступление оккупантов "захлебывается", враг не может достичь успехов - ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
28 января 2024, 21:01
Украинские дроны активно препятствуют новому наступлению российских оккупантов.
ВСУ, российские оккупанты
РФ не может достичь успехов в своем наступлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Командование Объединенных сил ВС Украины

Российские оккупанты пытаются активно наступать на востоке Украины, но стратегических успехов им не удалось достичь. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

Враг ищет слабые места в обороне, постоянно обстреливая позиции украинских военных из артиллерии и беспилотников. Приоритетным для оккупантов остается направление Купянска. Враг продолжает наступать возле Синьковки и Табаевки.

"Большая потеря в технике свидетельствует, что активно осуществляется наступление именно благодаря поддержке техники вражеской. Сейчас украинские военные находятся в активной обороне и по возможности переходят к атакующим действиям и улучшают свое тактическое положение", - сказал Фитьо.

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В то же время он отметил, что сейчас на Бахмутском направлении активность российских войск значительно меньше, чем на Лимано-Купянском.

"Мы наблюдаем, видим, что акценты смещаются. Сегодня это может быть Купянское направление, завтра - Лиманское, а послезавтра может сместиться акцент атакующих действий именно на Бахмутское направление. Ситуацию контролируем, наши защитники отражают атаки врага. Каких-то стратегических успехов сейчас у российских оккупантов нет", - добавил спикер.

Украина выигрывает войну дронов

По данным Forbes, именно украинские дроны препятствуют новому наступлению РФ. Сейчас Украина выигрывает в войне дронов.

В течение последних недель россияне активизировали свои усилия возле Купянска и Крохмального в Луганской области. Также враг пытался наступать в районе Авдеевки в Донецкой области. Однако оккупанты смогли добиться лишь минимальных успехов. Из-за атак беспилотников они не смогли сконцентрировать свои силы.

"Украинские дроны успешно поражают любые российские подразделения размером с батальон и более, даже те, что находятся в тылу. Двигаясь ближе к фронту, дроны наносят удары по подразделениям размером с роту, заставляя россиян атаковать спешенными подразделениями размером со взвод при поддержке танков и артиллерии, которые находятся далеко позади них. По мнению россиян, их неадекватная система командования и управления еще больше ограничивает возможности этих подразделений размером со взвод синхронизировать свои атаки, что еще больше ограничивает их эффективность", - пишет издание.

Ситуация на фронте

Напомним, что в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников. В Донецкой области российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить нескольких украинских "опорников", однако основная задача по выходу к главной трассе снабжения.

Полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом. Сергей Сидорин отметил, что при условии надлежащего обеспечения снарядами, Силы обороны Украины смогут продолжить освобождение территории Украины от врага.

Боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке. По словам военнослужащего Сергея Волкова, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Адвеевки с 3 направлений при этом периодически применяя бронетехнику.

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