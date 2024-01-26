"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

В Украине предлагают мобилизовать всех мужчин и женщин возрастом от 18-ти лет. Также на фронт хотят отправить заключенных. Об этом заявил подполковник Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ в интервью Бутусов Плюс.
Он добавил, что Украине нужна победа, а не выполнение плана мобилизации.
"Потому что то, что сейчас происходит на фронте... Сейчас главное - не проиграть. Так вот для того, чтобы не проиграть, нужен не план мобилизации, необходимы драконовские методы", - сказал военный.видео дня
В то же время он отметил, что женщин и мужчин возрастом от 18-ти лет не обязательно будут отправлять в окопы.
"Не обязательно это должна быть передовая, это могут быть какие-то оборонные предприятия, тыл, логистика. Можно в какую-нибудь другую обертку обернуть - резервисты, все такое. Но с 18 лет, включая женщин", - добавил он.
Мобилизация в Украине
Напомним, в Раде рассказали, когда примут решение о новом законе о мобилизации. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что голосование обновленного законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может происходить в кратчайшие сроки и по спецпроцедуре.
В Украине рассматривают возможность снижения призывного возраста до минимума. Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос высказал мнение, что на фронт нужно отправлять 18-летних, поскольку он считает этот возраст "лучшим" для участия в войне.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил позицию о недопустимости некоторых норм в законопроекте о мобилизации.
Другие новости:
- Ограничения прав в законопроекте о мобилизации: какие замечания ВР сделала Кабмину
- В Украине забронируют от мобилизации еще одну категорию граждан: кого коснется
- Мобилизация в Украине: военная говорит о исчерпании добровольцев и "принуждении"