"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

Он добавил, что таким людям найдется место не только на фронте, но и в тылу.

https://glavred.info/ukraine/drakonovskie-metody-podpolkovnik-hochet-mobilizovat-vseh-zhenshchin-i-muzhchin-ot-18-let-10536545.html Ссылка скопирована

Подполковник предлагает отправлять на фронт женщин и мужчин от 18 лет / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

В Украине предлагают мобилизовать всех мужчин и женщин возрастом от 18-ти лет. Также на фронт хотят отправить заключенных. Об этом заявил подполковник Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ в интервью Бутусов Плюс.

Он добавил, что Украине нужна победа, а не выполнение плана мобилизации.

"Потому что то, что сейчас происходит на фронте... Сейчас главное - не проиграть. Так вот для того, чтобы не проиграть, нужен не план мобилизации, необходимы драконовские методы", - сказал военный. видео дня

В то же время он отметил, что женщин и мужчин возрастом от 18-ти лет не обязательно будут отправлять в окопы.

"Не обязательно это должна быть передовая, это могут быть какие-то оборонные предприятия, тыл, логистика. Можно в какую-нибудь другую обертку обернуть - резервисты, все такое. Но с 18 лет, включая женщин", - добавил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Раде рассказали, когда примут решение о новом законе о мобилизации. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что голосование обновленного законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может происходить в кратчайшие сроки и по спецпроцедуре.

В Украине рассматривают возможность снижения призывного возраста до минимума. Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос высказал мнение, что на фронт нужно отправлять 18-летних, поскольку он считает этот возраст "лучшим" для участия в войне.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил позицию о недопустимости некоторых норм в законопроекте о мобилизации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.