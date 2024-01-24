"18-летние - лучшие воины": генерал требует снизить призывной возраст до минимума

Генерал Сергей Кривонос заявил, что 40-летние мужчины не будут настолько выносливыми, как воины 18-25 лет.

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Сергей Кривонос хочет отправлять на фронт 18-летних / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

В Украине хотят снизить призывной возраст до минимума. Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что нужно отправлять на фронт 18-летних. Он считает это "лучшим возрастом" для войны.

Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять решение о понижении призывного возраста. Он называет лучшими воинами бойцов от 18-ти до 25-ти лет. Также генерал-майор добавил, что все население должно быть готово идти и защищать страну.

"Надо реально смотреть на эти вещи, если мы хотим выжить как государство. Мы вынуждены будем это делать", - сказал Кривонос. видео дня

В то же время он добавил, что сейчас на фронте средний возраст украинских военных составляет 38-50 лет. Эти военные не могут так переносить физические нагрузки, как это получится у 25-летних.

Законопроект о мобилизации

Ранее в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации. Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству. ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Как ранее сообщалось, в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

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