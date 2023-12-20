Будут ли отправлять мужчин до 27 лет на фронт: в ВСУ сделали заявление

С 18 до 27 лет к боевым действиям могут привлекаться только по собственному желанию, выдача повесток не означает мобилизации, заявил в эфире телемарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
"Никого на фронт не мобилизуют. Лица от 18 до 27 лет подпадают под категорию призывников, а это военно-срочная служба. Сейчас на нее призыв не осуществляется, поэтому такие граждане могут получить повестку, прийти в ТЦК и СП и показать (справку), что они учатся или что-то иначе - и на том все", - сказал он.
Однако, если гражданин до 27 лет захочет присоединиться к защите страны, он это сделает добровольно. В течение месяца такие граждане проходят базовую подготовку в учебных центрах.
Мобилизация в Украине
Депутаты ВР разрабатывают законопроект с определенным перечнем граждан, которые теряют право на отсрочку. В частности, студенты до 30 лет, а также Ученые со званиями и преподаватели могут получить право на лишь временное отложение службы из-за образовательных / научных занятий.
В то же время сразу несколько нардепов ВР подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины.
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что считает, что мобилизацию в Украине следует вернуть в те рамки, которые работали раньше. Его не удовлетворяет работа ТЦК сегодня.
Сейчас в МО хотят усилить мобилизацию путем большей вовлеченности органов местного самоуправления.
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