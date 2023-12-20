Совет Украина-НАТО впервые состоится на уровне начальников вооруженных сил: о чем будут говорить

Начальники Вооруженных сил Украины и НАТО впервые встретятся на уровне Совета Украина-НАТО в 2024 году.

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Совет Украина-НАТО впервые пройдет на уровне начальников вооруженных сил / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис Президента

В январе 2024 года в рамках заседания Военного комитета НАТО впервые состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне начальников вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

По сообщению пресс-службы НАТО, встреча военного комитета, высшего военного органа Альянса, запланирована на 17-18 января. В заседании примут участие начальники вооруженных сил стран-членов, а также их коллега из Швеции. Мероприятие состоится под председательством председателя военного комитета адмирала Роба Бауэра.

"На последнем заседании первого дня начальники ВС впервые встретятся в формате Совета НАТО-Украина. Они обсудят агрессивную войну России против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников", - отметили в НАТО. видео дня

В первый день участники обсудят вопросы оборонной промышленности, оперативной совместимости, а также поднимут тему адаптации к текущим и будущим угрозам, противовоздушной и противоракетной обороне. На последнем заседании этого дня впервые в истории начальники вооруженных сил встретятся в формате Совета НАТО-Украина для обсуждения агрессивной войны России против Украины и дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО и союзников.

На второй день планируется встреча с коллегами из Австралии, Австрии, Ирландии, Новой Зеландии, Швейцарии, Японии и Кореи.

Вступление Украины в НАТО

Президент Джо Байден утверждает, что будущее Украины связано с НАТО, но вступление будет возможно, когда будут выполнены условия и обеспечена победа в войне.

Также Президент Украины считает нереалистичным сценарий поэтапного вступления Украины в НАТО, подобного присоединению послевоенной Германии, поскольку не имеет конкретных предложений от какой-либо страны-члена НАТО по этому поводу.

Как сообщал Главред, премьер-министр Словакии выразил протест относительно членства Украины в НАТО, заявив о своем намерении использовать право вето. Он считает, что это может привести к Третьей мировой войне.

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