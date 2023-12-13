Байден ответил, станет ли Украина членом НАТО

Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы Украина победила в войне, считает президент США.

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Джо Байден заявил, что членство в НАТО - это будущее Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент США Джо Байден заявил, что будущее Украины связано с НАТО. По его словам, "в этом нет никаких сомнений". Об этом глава Белого дома заявил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он напомнил условия для членства Украины в Альянсе.

"Как мы заявили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и условия вступления будут соблюдены. Пока мы должны убедиться, что они (Украина — ред.) победят в войне", - сказал Байден. видео дня

Американский лидер напомнил, что была запущена общая программа помощи вместе с лидерами Большой семерки на саммите в Вильнюсе, которая определяет долгосрочные обязательства по поддержке украинских потребностей защиты.

"Мы также провели конференцию индустрий защитной сферы на прошлой неделе в Вашингтоне, чтобы выполнить эту критическую задачу. Итак, будем двигаться шаг за шагом", — добавил Байден.

Также президент США подчеркнул, что очень гордится тем, каким мощным и объединенным стал Североатлантический альянс.

Как сообщал Главред, Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Напомним, США и Украина запустят совместное производство оружия. Об этом шла речь во время американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы, которая состоялась 6 декабря в Министерстве торговли в Вашингтоне.

Членство Украины в НАТО

Украине дали рекомендации для вступления в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Украина должна бороться с коррупцией и поддерживать права людей. По его словам, Украина гораздо ближе к НАТО как никогда раньше.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс, игнорируя временно оккупированные Россией территории. Он считает, что частичное членство Украины показало бы России, что она не может остановить присоединение Украины к Альянсу.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что некоторые западные чиновники предлагали руководству Украины соглашение, предусматривавшее территориальные уступки России в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе.

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