Украине дали рекомендации для вступления в НАТО: Столтенберг сообщил детали

В НАТО отметили успехи Украины в проведении реформ во время полномасштабной войны с Россией.

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Столтенберг сообщил, что нужно сделать Украине для вступления в НАТО / Коллаж Главред, фото: офис президента, УНИАН

Министры иностранных дел стран НАТО предоставили Украине рекомендации по первым этапам реформ для присоединения к Альянсу. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО как никогда раньше. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что он поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабного вторжения России.

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"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения по безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке", - рассказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что решение вопроса борьбы с коррупцией и терроризмом является важным для Украины. Такие меры не только помогают противостоять России как агрессору, но и способствуют укреплению страны, делая ее сильнее и приближая к членству в НАТО.

По его словам, одной из тем сегодняшней встречи является то, как страны-члены НАТО могут сотрудничать с Украиной в этих вопросах. Он добавил, что министры иностранных дел стран НАТО удалось обсудили программу работы, направленную на углубление вопроса модернизации украинского общества.

"Часть законов, часть шагов уже была сделана, имплементирована. Мы видим определенные шаги по борьбе с коррупцией и это процесс, который продолжается", - добавил генсек Альянса.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что каждый, кто предлагает Украине территориальный компромисс в обмен на членство в НАТО, должен сначала рассмотреть возможность такого шага на своей территории.

Как говорится в статье The Wall Street Journal, некоторые западные чиновники предлагали руководству Украины соглашение, предусматривавшее территориальные уступки России в обмен на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) или Европейском союзе (ЕС).

После завершения горячей фазы войны Украина может стать членом НАТО в апреле 2024 года. Такое мнение высказал Юрий Романюк, член Атлантического совета, председатель ОО Украина в НАТО.

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