План вхождения Украины в НАТО: Столтенберг раскрыл детали дорожной карты

Союзники пошлют положительный месседж насчет пути Украины в НАТО, уверен генсек Альянса.

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Йенс Столтенберг высказался относительно сближения Украины и НАТО / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о завершении работы над заключительной декларацией саммита в отношении Украины, где будет четко прописан сигнал относительно ее пути к членству в Альянсе.

Об этом он сказал во вторник в Вильнюсе на Публичном форуме, который состоялся перед началом саммита союзников.

"О проблеме членства (Украины, - ред.) - я ожидаю, что союзники пошлют ясное положительное сообщение о пути в сторону членства для Украины", — подчеркнул он во вторник в Вильнюсе на Публичном форуме, который состоялся перед началом саммита союзников.

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По словам генсека НАТО, он предложил пакет из трех элементов с более практичной поддержкой и разносторонней программой, чтобы обеспечить полное соответствие между украинскими и войсками НАТО, что приблизит Украину к Альянсу.

"Чтобы усилить политические связи с политическим истеблишментом Украины и Советом НАТО, у нас будет завтра инаугурационная встреча с президентом (Владимиром, - ред.) Зеленским. Также мы исключим требование по получению ПДЧ для вступления в НАТО - это превратит процесс членства для Украины с двухэтапного в одноэтапный", — отметил Столтенберг.

Саммит НАТО в Вильнюсе: главное

Как известно, в столице Литвы Вильнюсе во вторник, 11 июля, начался саммит НАТО, во время которого, в частности, определится судьба Украины в отношении вступления в Североатлантический альянс. Во время мероприятия лидеры военно-политического блока должны принять решение относительно того, получит ли украинское государство ожидаемое приглашение к членству и гарантии безопасности.

Особое внимание уделят вопросу членства Украины в НАТО. Союзники планируют усилить политические связи с Украиной путем запуска новой платформы - Совета Украина-НАТО.

По словам Столтенберга, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, уже сегодня, 11 июля.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, по данным Bild, США хотят предложить Украине вступить в НАТО через несколько месяцев после завершения войны без ПДЧ. Однако в Германии выступили против этого. США готовы отказаться от "плана действия по членству" для Украины, но при условии "проведения дальнейших реформ".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что союзники НАТО перед первым днем саммита Альянса до сих пор не имеют согласованного решения относительно того, какой ответ они дадут Украине относительно ее желания вступить в НАТО.

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