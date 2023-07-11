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Стартовал саммит НАТО, где решится судьба Украины в Альянсе: программа первого дня

Алёна Воронина
11 июля 2023, 09:56 обновлено 11 июля, 10:36
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Во время саммита лидеры блока должны принять решение относительно того, получит ли наше государство ожидаемое приглашение к членству и гарантии безопасности.
НАТО, Йенс Столтенберг
Стартовал саммит НАТО, где решится судьба Украины в Альянсе/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В столице Литвы Вильнюсе во вторник, 11 июля, начался саммит НАТО, во время которого, в частности, определится судьба Украины в Североатлантическом альянсе. Во время мероприятия лидеры военно-политического блока должны принять решение относительно того, получит ли украинское государство ожидаемое приглашение к членству и гарантии безопасности.

Мероприятие началось открытием общественного форума НАТО. Официальное открытие саммита НАТО запланировано на 13:00.

Программа заседаний НАТО

11 июля

09:05-открытие общественного форума НАТО, разговор с генсеком Йенсом Столтенбергом.

видео дня

11: 00-выступление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга перед СМИ.

11: 30-13: 00-прибытие участников саммита, их короткие выступления.

13: 00-13: 50-Официальное открытие саммита. Генеральный секретарь НАТО и президент Литвы Гитанас Науседа лично поздравят каждого из глав государств и правительств.

14: 00-17: 00-Встреча на уровне глав государств и правительств, включая Швецию.

15: 30-прибытие глав делегаций из стран-партнеров, их краткие заявления.

17: 00-пресс-конференция генсека НАТО.

17: 30-неформальная встреча на уровне министров иностранных дел.

18: 00-заседание на уровне министров обороны под председательством помощника Генерального секретаря по вопросам оборонной политики и планирования.

19: 00-светский ужин на уровне глав государств и правительств, организованный президентом Литовской Республики в президентском дворце.

20: 00-светский ужин на уровне министров иностранных дел и министров обороны во дворце великих князей литовских.

12 июля

07: 30-Женский завтрак. С участием женщин-министров иностранных дел и обороны альянса и других приглашенных гостей. Публичное вступительное слово спецпредставителя НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности.

07: 45-прибытие национальных лидеров, их краткие заявления.

09: 00-Встреча на уровне глав государств и правительств с участием Швеции, индо-тихоокеанских партнеров и ЕС.

13: 00-Заседание совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

15: 30-пресс-конференция генерального секретаря НАТО.

О чем будут говорить на саммите НАТО

На саммите лидеры государств-членов НАТО рассмотрят вызовы, которые стоят перед Североатлантическим альянсом сейчас и которые могут возникнуть в будущем. В частности, будут обсуждаться следующие вопросы:

  • усиление сдерживания и обороны НАТО,
  • помощь Украине,
  • оборонные инвестиции,
  • партнерство,
  • обсуждение проблем безопасности.

Многие эксперты отмечают, что этот саммит имеет все основания стать историческим. В частности, Турция сняла блокаду вступления Швеции в НАТО. Также будет обсуждаться вопрос о евроатлантической интеграции Украины.

Вопрос Украины на саммите НАТО

Во время саммита будет уделено особое внимание Украине. Будет идти речь о согласовании трех основных аспектов в отношении нашего государства. Так, НАТО планирует утвердить многолетнюю программу поддержки для достижения полной совместимости Вооруженных сил Украины и НАТО.

Также особое внимание уделят вопросу членства нашего государства в НАТО. Союзники планируют усилить политические связи с Украиной путем запуска новой платформы-Рада Украина-НАТО.

Кроме этого, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выражал надежду, что участники саммита подтвердят, что Украина станет членом Альянса и согласуют основные шаги на пути к этому. В частности, уже был достигнут консенсус об отмене ПДЧ для продвижения Украины к вступлению в НАТО.

Саммит НАТО 11-12 июля

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Украины во время своей пресс-конференции. По его словам, в НАТО ожидают, что продвижение Украины в Альянс может даже быть без аспектов ПДЧ.

Как сообщало издание Bild, США хотят предложить Украине вступить в НАТО через несколько месяцев после завершения войны без ПДЧ. Однако в Германии выступили против этого. США готовы отказаться от" плана действия по членству "для Украины, но при условии"проведения дальнейших реформ".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что союзники НАТО перед первым днем саммита Альянса до сих пор не имеют согласованного решения относительно того, какой ответ они дадут Украине относительно ее желания вступить в НАТО.

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