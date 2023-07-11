Армия РФ не выполнила приказ остановить мятеж Пригожина - Reuters

Якобы по меньшей мере две российских военных части получили приказ сопротивляться "вагнеровцам", но не выполнили его, пишет Reuters.

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Русская армия не выполнила приказ остановить мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнера", пишет Reuters / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Во время недавнего мятежа ЧВК "Вагнера" и их главаря Евгения Пригожина в стране-агрессоре РФ российская армия получила приказ перехватить боевиков, однако ничего не делали для его выполнения. Об этом говорится в журналистском расследовании западного агентства Reuters.

Вышеуказанный вывод журналисты построили на данных, которые поступили из пяти разных источников – из российских силовых структур, от трех человек, близких к Кремлю, а также от представителя оккупационных властей в одном из районов на востоке Украины.

Якобы по меньшей мере две российских военных части на юго-западе страны-агрессора России получили приказ жестко сопротивляться "вагнеровцам", но не выполнили его.

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Некоторые российские подразделения ничего не делали, поскольку их застали врасплох, другие считали, что Пригожин действовал по приказу Кремля. Некоторые офицеры не хотели противостоять "вагнеровцам", поскольку испытывали солидарность с ними и разделяли гнев Пригожина по поводу того, как руководство Министерства обороны страны-агрессора РФ ведет войну.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил в комментарии Reuters, что многие российские военные (в том числе минимум 14 генералов) встали на сторону Пригожина.

"Есть очень много командиров, которые симпатизируют Вагнеру и не хотят следовать Путину", – сказал он.

Бунт Пригожина

После наступления "вагнеровцев" на Москву Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор. По словам Пескова, на встречу были приглашены 35 человек.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун убежден, что после этого мятежа Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина. Все дело в том, что Пригожин пытается остаться в информационном поле и он время от времени о себе напоминает.

Стоит отметить, что Зеленский не исключил новый бунт в РФ. Он убежден, что Путин настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков.

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