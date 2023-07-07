"Второй шанс не дают никому": Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина - генерал СБУ

После неудачного бунта у Евгения Пригожина нет шансов вернуться в масштабные процессы в России, считает Виктор Ягун.

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Виктор Ягун считает, что Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/yagunv

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудачного мятежа в РФ пытается остаться в информационном поле. Кремлю это не нравится, что может ускорить ликвидацию экс-"повара" Путина. Об этом в интервью Главреду сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Пригожин пытается реабилитироваться, потому что сейчас на него в России вешают всех чертей. ЧВК Вагнер пытаются вычеркнуть. Я не исключаю, что Пригожина будут ретушировать на фото, где он вместе с Путиным, как когда-то уже зарисовывали присутствие Сталина", - сказал он.

Для того, чтобы остаться в российском пространстве, Пригожину надо время от времени о себе напоминать.

"Это нужно для его сторонников, которые прошли фронт и разошлись по домам. Речь идет о своеобразном сигнале: ничего не закончилось, если надо будет начать – я приглашу вас присоединиться. Поэтому Пригожину надо появляться публично. Думаю, Москву это раздражает, и подобные проявления могут ускорить вопрос ликвидации Пригожина", - предположил Ягун.

При этом генерал-майор запаса считает, что у Пригожина нет шансов вернуться в масштабные процессы в России.

"На этом этапе Пригожин вернуться не может. В России второй шанс не дают никому", - отметил он.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Смотрите полную версию интервью Виктора Ягуна Главреду:

Военный мятеж Пригожина

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Telegram-канал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

Позже Пригожин прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в РФ. он сказал так: "Всех взбодрили".

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