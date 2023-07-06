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Пригожин или Кадыров могут войти в Кремль: Зеленский не исключил новый бунт в РФ

Алексей Тесля
6 июля 2023, 20:17 обновлено 6 июля, 20:20
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Владимир Путин настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков, подчеркнул президент.
Зеленский, Пригожин
Владимир Зеленский высказался насчет бунта в РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Не стоит удивляться, если в следующий раз кто-то типа Пригожина или Кадырова заедет прямо в Кремль, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то - Пригожин или, например, Кадыров, - пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться", — сказал он, выступая в четверг в Софии на встрече с представителями болгарских политических сил, передает Интерфакс-Украина.

"Все остатки российских боеспособных сил - в оккупированных районах нашей страны А у тех, кто должен обеспечивать безопасность этого режима в России, нет мотивации. Поэтому сейчас мы должны только наращивать наше общее давление", – сказал также он.

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По словам Зеленского, "чем больше мы получим помощи, амуниции, оружия, тем более сокращается масштаб войны на нашей земле. Потому что оккупантов мы выжимаем. Оборонная поддержка увеличивает пространство свободы и нормальной жизни наших людей".

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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