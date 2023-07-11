Пригожин во время бунта был на ядерной базе, преградой была лишь дверь - Буданов

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время наступления на Москву приблизился к российской ядерной базе. Он планировал "поднять ставки" в своем мятеже. Об этом заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, сообщает Reuters.
По данным разведки, Пригожин планировал приобрести небольшие ядерные устройства советских времен. Единственной преградой между "вагнеровцами" и ядерным оружием якобы были двери хранилища, говорит Буданов.
"Двери хранилища были закрыты, и в техническую часть они не попали", - сказал он.
Близкий к Кремлю источник издания также подтвердил, что "вагнеровцы" смогли проникнуть в зону особого интереса, где хранятся ядерные боеприпасы. Сообщается, что тогда "американцы заволновались".
Паника началась и в Кремле, что и послужило толчком к немедленному прекращению бунта Пригожина, говорит источник на оккупированном востоке Украины.
Стоит отметить, что американцы сомневаются в том, что "вагнеровцы" якобы были на ядерной базе и пытались завладеть оружием.
"Мы не можем подтвердить это сообщение. У нас не было никаких указаний на то, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой", - сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж.
Бунт Пригожина
После наступления "вагнеровцев" на Москву Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор. По словам Пескова, на встречу были приглашены 35 человек.
Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун убежден, что после этого мятежа Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина. Все дело в том, что Пригожин пытается остаться в информационном поле и он время от времени о себе напоминает.
Стоит отметить, что Зеленский не исключил новый бунт в РФ. Он убежден, что Путин настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков.
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