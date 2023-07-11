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ВСУ за 5 недель освободили столько территории, сколько РФ захватила за полгода - ISW

Алёна Воронина
11 июля 2023, 07:30 обновлено 11 июля, 07:30
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Украинские военные за прошедшие сутки вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.
Украинские военные
ВСУ за 5 недель освободили столько территории, сколько РФ захватила за полгода/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Украинские силы за 5 недель от начала контрнаступления освободили почти столько же территории, сколько российские оккупанты захватили за 6 месяцев. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), которые проанализировали все имеющиеся данные.

В ISW отмечают, что 10 июля украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта:

  • Бахмутском,
  • Бердянском (западные части Донецкой - Восточной Запорожской области),
  • Мелитопольском (западные части Запорожской области) направлениях.

В Институте изучения войны напомнили, что, согласно сообщениям украинского Генштаба, за прошедшую неделю защитники Украины освободили на Бахмутском направлении 4 квадратных километра территории, а с начала контрнаступления на Бахмутском направлении, которое, вероятнее всего, можно отсчитывать с начала июня – всего 24 квадратных километра.

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Также, по сообщениям Генштаба ВСУ, на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские войска продвинулись до одного километра. На этих направлениях в целом с момента начала контрнаступательных действий защитников Украины они продвинулись на 8,6 километра.

Кроме этого, в ISW провели собственный подсчет на основе всех имеющихся данных, в частности, информации о рельефе местности и пришли к выводу, что украинские силы отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. При этом отмечается, что российская силы захватили в общей сложности 282 квадратных километра на всем театре с 1 января.

Таким образом, защитники Украины всего за 5 недель освободили почти столько же именно территории, сколько российская оккупационная армия захватила за полгода.

Контрнаступление украинских военных

Ранее сообщалось, что контрнаступление сил обороны Украины замедляется из-за того, что оккупационные войска России серьезно заминировали захваченные территории и построили мощную систему укреплений. Чтобы взять под контроль такие позиции, ВСУ нужно накрыть их мощным артиллерийским огнем, далее продвинуться на бронетехнике и задействовать пехоту. Но нехватка танков и другой бронированной техники усложняет задачу, отмечают американские журналисты издания The Wall Street Journal.

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успешном ведении наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях. За прошедшую неделю на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ продвинулись более чем на один километр. В Генштабе сообщили, что с начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 квадратных километров украинской земли.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают вести тяжелые бои с оккупантами России на Бахмутском направлении и выбивают врага с его позиций. Захватчики в Бахмуте уже в ловушке, украинские войска берут город под огневой контроль, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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