'Как площадь Одессы': ВСУ освободили уже 169 квадратных километров

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успешном ведении наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях.
"За прошедшую неделю в результате наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях подразделения Вооруженных Сил Украины продвинулись более чем на один километр, что в целом составляет со времени начала наступления на этих направлениях - 8,6 километров. За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 километров квадратных украинской земли", - говорится в сообщении в Facebook.
В Генштабе сообщили, что с начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 квадратных километров украинской земли, а это примерно соразмерно с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности.
На Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские воины освободили от российских захватчиков 4 квадратных километра родной земли. Всего освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 километра квадратных украинской земли.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что Россия не справляется с наступлением ВСУ и стянула войска со всей страны. Для сдерживания контрнаступления Сил обороны Украины, страна-оккупант Россия стянула военные формирования со всей страны.
ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.
Сырский раскрыл, что ВСУ смогут освободить Бахмут. События на фронте развиваются согласно планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
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