УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Бердянске произошел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолеты

Ангелина Подвысоцкая
9 июня 2023, 00:11 обновлено 9 июня, 00:24
38
Взрыв произошел на газорегуляторном пункте. После "бавовны" местные жители слышали громкий гул.
взрыв в Бердянске
В оккупированном Бердянске произошел взрыв / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В оккупированном Бердянске Запорожской области произошел мощный взрыв. Огромный столб огня видно с разных районов города. Видео уже разлетелись в Сети.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, взрыв произошел на газорегуляторном пункте напротив хлебокомбината. После мощного взрыва местные жители слышали громкий гул.

Сообщается, что российские оккупанты подняли в воздух вертолеты. Местные жители утверждают, что россияне начали вывозить из порта свою технику, возможно, на выезд из города.

  • Мощный взрыв в Бердянске
    Мощный взрыв в Бердянске фото: Telegram
  • Мощный взрыв в Бердянске
    Мощный взрыв в Бердянске фото: Telegram
  • Мощный взрыв в Бердянске
    Мощный взрыв в Бердянске фото: Telegram
  • Мощный взрыв в Бердянске
    Мощный взрыв в Бердянске фото: Telegram

Стоит отметить, что российские пропагандисты никак не отреагировали на взрыв.

В Сети появилось много видео с разных ракурсов.

Смотрите видео с Бердянска, где произошел мощный взрыв:

взрыв в Бердянске
В оккупированном Бердянске произошел взрыв / фото: скриншот

Взрывы на оккупированных территориях

Утром 20 мая в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, якобы город был атакован "дальнобойными ракетами". Кроме этого, сообщалось о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

Сообщалось, что украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

8 июня прогремели мощные взрывы в оккупированном Луганске. После этого над городом поднялся черный дым. Удар был нанесен по базе оккупантов и российской военной технике. Удары были нанесены по 3 заводам, где обустроились оккупанты.

Смотрите видео о взрыве в Луганской области:

Другие новости:

война в Украине Бердянск вторжение России новости Бердянска взрыв
Реклама

Главное за день

В Бердянске произошел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолеты

В Бердянске произошел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолеты

00:11 Украина
ВСУ пошли в контрнаступление - The Washington Post

ВСУ пошли в контрнаступление - The Washington Post

22:59 Украина
Россияне ударили ракетами по Умани: пострадавшие в тяжелом состоянии

Россияне ударили ракетами по Умани: пострадавшие в тяжелом состоянии

22:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:11

В Бердянске произошел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолеты

08 июня, четверг
23:44

Какие женщины нравятся мужчинам за 40 - с ответом может ошибиться каждая вторая

23:23

Будут ограничения: Кривой Рог через 1,5 месяца останется без водыВидео

23:22

Сокровище хозяек: зачем в СССР десятками собирали пластиковые пакеты и использовали повторно

22:59

ВСУ пошли в контрнаступление - The Washington PostВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:54

"Удобно гулять в ночнушке": Каминская показалось в новом "как попало" образе

22:13

Россияне ударили ракетами по Умани: пострадавшие в тяжелом состоянииФотоВидео

21:46

Появились новые данные о колоссальных потерях России за последние 6 месяцев в УкраинеВидео

21:35

"Святее Папы Римского": российский генерал нагло пригрозил подрывом Киевской ГЭСВидео

Реклама
21:28

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери – CNNВидео

21:21

Как сейчас выглядит красавица-полицейская Петра из фильмов "Такси"

21:20

"Утонула мать с грудными детьми": Ефросинина разнесла международные организации

21:14

Главное - не сдаваться: 4 знака, у которых всегда неудачное первое свидание

20:34

Неожиданно: Ким Кардашьян рассказала, какая она в постели

20:13

Что добавить в варенье чтобы оно было густым: три идеальных способа

20:02

Слова Буданова не стали реальностью: ГУР - о том, почему ВСУ еще не зашли в КрымВидео

19:55

"Коллективный Путин" все более агрессивен, позиции Патрушева сильны – ГУРВидео

19:32

Владимир Зеленский впервые раскрыл, где скрываются его дети во время войныВидео

19:20

Вы что, не понимаете, что Путин - клинический идиот?мнение

19:08

Секретный рецепт, который был в каждой шашлычной СССР: божественно фантастическое блюдоВидео

Реклама
19:00

Как правильно – "заварити каву" или "зварити": Авраменко разъяснил дилеммуВидео

19:00

Спас от потопа более 130 человек: на Херсонщине трагически погиб военныйВидео

18:56

Зарыть топор войны: 6 советов, как подружиться с тещей

18:49

Шансы на успех ВСУ велики, РФ подорвала ГЭС для блокады входа в Крым – МаломужВидео

18:41

Никто ему не помог: акула съела россиянина на глазах у толпы туристовВидео

18:30

Эксперты Promocodius рассказывают, как купить смартфон в 2023 году и сэкономить новости компании

18:11

Натали Портман прокомментировала измену мужа с молодухой-активисткойВидео

18:02

Сын Шойгу стал певцом и постит "горячие" фото в трусахВидео

17:53

Затопление затруднит контрнаступление ВСУ: генерал - о том, когда армия пойдет в атакуВидео

17:45

"Путин реализуют политику сожженных мостов: Маломуж назвал три козыря РФВидео

17:36

Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – ПодолякВидео

17:34

В России разбилась насмерть 32-летняя певица

17:26

Женщина ела куркуму каждый день и рассказала, что произошло с ее организмом

17:18

Шварценеггер не должен был стать "Терминатором": актер открыл секрет фильмаВидео

16:47

Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптикВидео

16:45

Этим секретом пользуются китайцы: как варить яйца, чтобы скорлупа слетала самаВидео

16:44

Маломуж спрогнозировал, как повлияет подрыв Каховской ГЭС на наступление ВСУВидео

16:42

Зеленский – о "войне" Вагнера с Минобороны: Путин потерял прежнюю властьВидео

16:21

Какое на вкус варенье из роз: факты о лакомстве для сладкоежек изумятВидео

15:59

Без слез не глянешь: как сейчас выглядит резко постаревшая Валюха со СватовВидео

Реклама
15:53

До завтрака или после: как правильно чистить зубы по утрамВидео

15:51

Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200

15:38

Украина и ООН договорились об эвакуации с захваченного РФ левого берега ДнепраВидео

15:34

Россия начала массовую бомбежку Херсона во время эвакуации: много пострадавшихВидео

15:33

Лобода отдает свою квартиру пострадавшим от подрыва ГЭС - россияне в яростиВидео

15:26

"Он просто негодяй": Украина отреагировала на скандальное заявление экс-ведущего FoxNewsВидео

14:48

Убили 4-летнего ребенка, папу и дедушку: целая семья погибла от рук оккупантов на Донетчине

14:43

Красота требовала особых жертв: чем советские модницы осветливали волосыВидео

14:40

Лукашенко резко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и раскланялся РоссииВидео

14:15

Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий "переобулся"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять