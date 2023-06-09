В Бердянске произошел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолеты

В оккупированном Бердянске Запорожской области произошел мощный взрыв. Огромный столб огня видно с разных районов города. Видео уже разлетелись в Сети.
По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, взрыв произошел на газорегуляторном пункте напротив хлебокомбината. После мощного взрыва местные жители слышали громкий гул.
Сообщается, что российские оккупанты подняли в воздух вертолеты. Местные жители утверждают, что россияне начали вывозить из порта свою технику, возможно, на выезд из города.
Стоит отметить, что российские пропагандисты никак не отреагировали на взрыв.
В Сети появилось много видео с разных ракурсов.
Смотрите видео с Бердянска, где произошел мощный взрыв:
Взрывы на оккупированных территориях
Утром 20 мая в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, якобы город был атакован "дальнобойными ракетами". Кроме этого, сообщалось о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.
Сообщалось, что украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.
8 июня прогремели мощные взрывы в оккупированном Луганске. После этого над городом поднялся черный дым. Удар был нанесен по базе оккупантов и российской военной технике. Удары были нанесены по 3 заводам, где обустроились оккупанты.
Смотрите видео о взрыве в Луганской области:
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