"Много ракет, очень слышно": в Мариуполе и Токмаке прогремели мощные взрывы

Местные жители пишут о громких взрывах, прогремевших в Мариуполе.

https://glavred.info/ukraine/mnogo-raket-ochen-slyshno-v-mariupole-i-tokmake-progremeli-moshchnye-vzryvy-10471708.html Ссылка скопирована

В Мариуполе гремят взрывы / Telegram

В субботу утром, 20 мая, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы.

Город был атакован "дальнобойными ракетами", сообщают пропагандисты РФ.

Отмечается, что якобы удар был нанесен ВСУ "c северо-запада".

видео дня

В мессенджерах местные жители пишут о громких взрывах в Мариуполе.

"Левый очень слышно";

"Ильича тоже слышно";

"Отдаленный звук самолета и сейчас так же";

"Много ракет на Мариуполь".

"Бавовна" в Мариуполе / Telegram

Кроме того, в Сети также опубликованы сообщения о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

На записи отчетливо слышны звуки раздающихся взрывов.

Смотрите видео - в Токмаке громкая "бавовна":

В Токмаке прогремели взрывы / Скриншот

Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.

Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.

При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

Читайте еще: