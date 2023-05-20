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"Много ракет, очень слышно": в Мариуполе и Токмаке прогремели мощные взрывы

Алексей Тесля
20 мая 2023, 10:54 обновлено 20 мая, 10:57
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Местные жители пишут о громких взрывах, прогремевших в Мариуполе.
Мариуполь
В Мариуполе гремят взрывы / Telegram

В субботу утром, 20 мая, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы.

Город был атакован "дальнобойными ракетами", сообщают пропагандисты РФ.

Отмечается, что якобы удар был нанесен ВСУ "c северо-запада".

видео дня

В мессенджерах местные жители пишут о громких взрывах в Мариуполе.

  • "Левый очень слышно";
  • "Ильича тоже слышно";
  • "Отдаленный звук самолета и сейчас так же";
  • "Много ракет на Мариуполь".
Мариуполь
"Бавовна" в Мариуполе / Telegram

Кроме того, в Сети также опубликованы сообщения о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

На записи отчетливо слышны звуки раздающихся взрывов.

Смотрите видео - в Токмаке громкая "бавовна":

Screenshot
В Токмаке прогремели взрывы / Скриншот

Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.

Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.

При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

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