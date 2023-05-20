"Много ракет, очень слышно": в Мариуполе и Токмаке прогремели мощные взрывы

В субботу утром, 20 мая, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы.
Город был атакован "дальнобойными ракетами", сообщают пропагандисты РФ.
Отмечается, что якобы удар был нанесен ВСУ "c северо-запада".
В мессенджерах местные жители пишут о громких взрывах в Мариуполе.
- "Левый очень слышно";
- "Ильича тоже слышно";
- "Отдаленный звук самолета и сейчас так же";
- "Много ракет на Мариуполь".
Кроме того, в Сети также опубликованы сообщения о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.
На записи отчетливо слышны звуки раздающихся взрывов.
Смотрите видео - в Токмаке громкая "бавовна":
Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.
Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.
Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.
Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.
При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.
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