В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводах

"Прилеты" были по базам армии РФ, где ремонтировалась техника оккупантов и находились российские военные.

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В Луганске был нанесен удар по базам оккупантов/ скрин

Во временно оккупированном Луганске в четверг, 8 июня, прогремела серия взрывов. После этого над городом поднялся черный дым.

"Прилетов" было не меньше шести. Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Telegram. Он сообщил, что в Луганске был нанесен удар по базе российских оккупантов и там горит техника.

После этого журналист уточнил, что "прилеты" были сразу по трем заводам, где обустроились оккупанты и где они ремонтировали свою технику.

видео дня

"Прилеты в Луганске пришлись на территории промышленных предприятий – завода Октябрьской революции, фабрики "Глория Джинс", завода Луганскцентрокуз. Там ремонтировалась техника оккупантов и находились российские военные", – говорится в сообщении.

На этот раз российские пропагандисты уже не сообщали о якобы "работе ПВО". В то же время некоторые российские так называемые "военкоры" сообщили, о взрывах на территории Луганского тепловозостроительного завода.

Взрывы в Луганске/ скрин

Смотрите видео взрывов в Луганске:

Взрывы на оккупированных территориях

Напомним, 25 апреля был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов в Запорожской области. В частности, взрывы раздавались во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке. Сообщалось о минимум о 12 "прилетах" по позициям оккупантов.

Утром 15 мая мощные взрывы прогремели в оккупированном Россией Луганске, а также в захваченном Токмаке Запорожской области. В Telegram-каналах опубликовали видео последствий "хлопка" в городах, контролируемых оккупантами РФ.

Также утром 20 мая в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, якобы город был атакован "дальнобойными ракетами". Кроме этого, сообщалось о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

Сообщалось, что украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

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