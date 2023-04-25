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Ответка на Запорожье: мощным ударом артиллерии ВСУ уничтожен штаб оккупантов — СМИ

Алексей Тесля
25 апреля 2023, 12:43 обновлено 25 апреля, 12:47
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Уже известно минимум о 12 "прилетах" по позициям оккупантов РФ в Запорожской области.
Уничтоженный российский танк, украинские военные
Уничтоженный российский танк, украинские военные / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В Запорожской области во вторник, 25 апреля, был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов.

В частности, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздаются взрывы. Об этом в Telegram сообщил городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Местные жители Токмака сообщают о громкой прожарке россиян. Ожидаем подробности от Генштаба", — рассказал он.

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По данным местных Telegram-каналов, уже известно минимум о 12 "прилетах" по позициям оккупантов.

По данным ресурса "Бердянск Сейчас", оккупанты подтвердили работу артиллерии ВСУ в районе населенных пунктов Большая Знаменка и Токмак, заявив якобы об "обстрелах" гражданских.

Отмечается, что именно из этих расположений почти каждый день российские террористы обстреливают города и селам Нипокольского и Запорожского районов.

Кроме того, как добавляет РИА Мелитополь, по неподтвержденной информации, в Токмаке возможно ликвидировали штаб оккупантов.

"Но информация неофициальная, поэтому ждем подтверждения Генштаба", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.

Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", — отметил он.

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