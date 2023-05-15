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Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"

Алексей Тесля
15 мая 2023, 09:46 обновлено 15 мая, 09:46
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Удар мог быть нанесен по территории бывшего авиационного училища штурманов.
Луганск
В Луганске "бавовна" / Скриншот

Мощные взрывы в понедельник утром, 15 мая, прогремели в оккупированном Россией Луганске, а также в захваченном Токмаке Запорожской области.

В Telegram-каналах уже опубликованы последствия "бавовны" в городах, контролируемых оккупантами РФ.

Что известно о взрывах в Луганске

По данным очевидцев, взрывы прогремели утром в понедельник в районе местного автовокзала.

видео дня

Местные жители также публикуют кадры с последствиями "бавовны" - виден дым после взрывов в Луганске.

По некоторым данным удар мог быть нанесен по территории бывшего авиационного училища штурманов.

Смотрите видео - в Луганске прогремели мощные взрывы:

Screenshot
"Бавовна" в Луганске / Скриншот

Мощная "бавовна" в Токмаке

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, понедельник оккупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно".

"В пока оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", — написал он в Telegram.

Как уточнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, взрывы утром прогремели и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

"В Токмаке Запорожской области сейчас настоящее доброе утро от ВСУ" - написал он.

Смотрите видео - утренняя "бавовна" в Токмаке:

Screenshot
В Токмаке прогремели взрывы / Скриншот

Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.

Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.

При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

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