Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"

Мощные взрывы в понедельник утром, 15 мая, прогремели в оккупированном Россией Луганске, а также в захваченном Токмаке Запорожской области.
В Telegram-каналах уже опубликованы последствия "бавовны" в городах, контролируемых оккупантами РФ.
Что известно о взрывах в Луганске
По данным очевидцев, взрывы прогремели утром в понедельник в районе местного автовокзала.
Местные жители также публикуют кадры с последствиями "бавовны" - виден дым после взрывов в Луганске.
По некоторым данным удар мог быть нанесен по территории бывшего авиационного училища штурманов.
Смотрите видео - в Луганске прогремели мощные взрывы:
Мощная "бавовна" в Токмаке
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, понедельник оккупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно".
"В пока оккупированном городе серия взрывов. А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", — написал он в Telegram.
Как уточнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, взрывы утром прогремели и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.
"В Токмаке Запорожской области сейчас настоящее доброе утро от ВСУ" - написал он.
Смотрите видео - утренняя "бавовна" в Токмаке:
Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.
Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.
Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.
Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.
При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.
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