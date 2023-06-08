"Количество взрывов невозможно посчитать": ВСУ мощно ударили по оккупантам в Токмаке

Среди российских оккупантов есть потери после прилетов по их позициям.

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ВСУ мощно ударили по оккупантам в Токмаке/ коллаж: Главред, фото: Telegram, pixabay

Украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.

О новом "хлопке" в городе сообщило издание "РИА-Мелитополь". Отмечается, что в Токмаке было "горячо" всю ночь.

При этом издание отмечает, что во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

видео дня

"Хорошие новости утром! Всю ночь в Токмаке на Запорожском фронте было очень жарко! Российские оккупанты дохли, как мухи. Количество пролетов было таким, что, даже, посчитать невозможно", – говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что захватчики отключили сотовую связь и интернет в Токмаке и Молочанске.

О взрывах в Токмаке сообщил также городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Последние два дня взрывно горячо было в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, "мрео" и железнодорожного вокзала. Не спалось оккупантам и сегодня вплоть до двух часов ночи. Подсчитываем сколько оккупантов навеки устали от летней жары", – написал Федоров в Telegram.

Взрывы в Токмаке/ Telegram Федоров

Взрывы на оккупированных территориях

Напомним, 25 апреля был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов в Запорожской области. В частности, взрывы раздавались во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке. Сообщалось о минимум о 12 "прилетах" по позициям оккупантов.

Утром 15 мая мощные взрывы прогремели в оккупированном Россией Луганске, а также в захваченном Токмаке Запорожской области. В Telegram-каналах опубликовали видео последствий "хлопка" в городах, контролируемых оккупантами РФ.

Также утром 20 мая в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, якобы город был атакован "дальнобойными ракетами". Кроме этого, сообщалось о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

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