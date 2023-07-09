'Право на отсрочку кардинально изменилось': кого могут повторно мобилизовать

Отныне граждан Украины могут мобилизовать, если у них нет права на отсрочку по другим причинам.

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Каких военнослужащих могут мобилизовать повторно / коллаж: Главред, фото: ТСН, УНИАН

Юрист Андрей Межирицкий поделился полезной информацией для женатых мужчин, у жен которых есть родители с инвалидностью. Он заявил, что ситуация с правом на отсрочку для них коренным образом изменилась.

Эксперт пояснил, что отныне таких граждан Украины могут мобилизовать, если у них нет права на отсрочку по другим причинам. Через 6 месяцев с момента увольнения со службы в запас этих мужчин могут снова мобилизовать из-за законодательных изменений, передает 24 канал.

"Фактически эта норма перестала работать, поскольку в связи с добавлением оговорки "при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать" мужчина никогда не сможет получить право на отсрочку, в связи с тем, что в соответствии со статьей 202 Семейного кодекса Украины такая обязанность возникает у совершеннолетней дочери, то есть жены", - пояснил юрист Межирицкий.

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То есть, если жена способна самостоятельно заботиться о своих родителях с инвалидностью, то ее мужу не дадут право на отсрочку от призыва. В такой ситуации военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации только в двух случаях. Или если его жена, у которой есть родители-инвалиды, сама имеет инвалидность (здесь будет работать уже другое основание), или если ее признают нетрудоспособной.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Шмыгаль рассказал, какие изменения ждут армию Украины после войны. После войны Украина планирует отказаться от призыва в нынешнем виде, зато сформирует профессиональную армию и создаст два компонента резерва, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Военком рассказал, кто прежде всего попадет под мобилизацию летом 2023 года. Как говорят офицеры, в июле 2023 года самый большой запрос в ВСУ на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками.

Как правильно оформить отсрочку от мобилизации. Есть вполне конкретный перечень действий по поводу того, как получить отсрочку от военной службы во время военного положения.

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