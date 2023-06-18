Мобилизация студента или аспиранта: юрист назвал главное условие

В рамках военного положения и мобилизации студенты, аспиранты, докторанты имеют право на отсрочку.

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При каких условиях могут мобилизовать студентов / коллаж фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В Украине в связи с военным положением продолжается объявленная ранее всеобщая мобилизация, которая уже продлена решением Верховной Рады до 18 августа 2023 года.

При этом в рамках военного положения и мобилизации студенты, аспиранты, докторанты имеют право на отсрочку от военной службы, однако есть нюансы, рассказал адвокат Владислав Юрчак "24 каналу".

Эксперт обратил внимание на то, что мобилизовать студента, аспиранта, докторанта могут только по собственному желанию.

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"Отсрочка от мобилизации студентов является скорее их правом, а не каким-либо абсолютом", — объясняет юрист.

Он пояснил, что для тех, кто стремится избавиться от отсрочки, необходимо посетить ТЦК (военкомат) и написать заявление желания вступить в армию. После этого добровольца могут мобилизовать или предложить заключить контракт с ВСУ.

Юрист напомнил о том, что право на отсрочку от мобилизации имеют право только те студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения.

На кого распространяется отсрочка от мобилизации:

на соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования,

на ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной форме получения образования.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Роман Симутин назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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