Отмена призыва: Шмыгаль рассказал, какие изменения ждут армию Украины после войны

В Украине будут заниматься военно-патриотическим воспитанием и развитием системы национального сопротивления.

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Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны / коллаж: Главред, фото: 36-я ОБрМП имени Михаила Билинского

После войны Украина планирует отказаться от призыва в нынешнем виде, зато сформирует профессиональную армию и создаст два компонента резерва, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинская армия на поле боя доказала, что является одной из сильнейших в мире. Так будет и после нашей победы. Первоочередная задача - это завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа", - об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Также на совещании говорилось, что после завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям.

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Он также добавил, что еще одним компонентом новой украинской армии будет развитие военно-промышленного комплекса.

Шмыгаль добавил, что Украина сейчас активно наращивает производство оружия и техники и запускает новые программы и проекты.

В частности, он пообещал, что будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международным партнерами и долгосрочное бюджетное планирование. Кроме того, по словам главы правительства, в Украине будут заниматься военно-патриотическим воспитанием и развитием системы национального сопротивления.

"Мы строим новую страну, которая должна быть безопасной и защищенной", - подытожил Шмыгаль.

Успехи ВСУ на поле боя

Напомним, что ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы. Армия Украины уже продвинулась примерно на 7 километров вглубь захваченных оккупантами страны-агрессора России территорий, пишут британские журналисты.

Армия Украины успешно создает условия для главного удара по войскам РФ. Нынешние военные операции ВСУ на фронте вряд ли являются основным ударом по оккупантам страны-агрессора России, считают аналитики американского ISW.

ВСУ атаковали врага и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута. ВСУ наступают на южном фланге Клещиевки, а на северном фланге населенного пункта продолжаются тяжелые бои.

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