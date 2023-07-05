ВСУ атаковали врага и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута - ISW

ВСУ наступают на южном фланге Клещиевки, а на северном фланге населенного пункта продолжаются тяжелые бои.

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Украинские военные наступают в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: 1-я ОБрСпН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Аналитики Института изучения войны исследовали, что Вооруженные Силы Украины ведут наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, Силам обороны удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута в Донецкой области.

В новом отчете ISW со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщают, что ситуация в Бахмуте обострилась.

"В частности, и российские оккупационные, и украинские силы борются за инициативу и контроль над местностью. Вместе с тем ВСУ наступают на южном фланге Клещиевки, а на северном фланге населенного пункта продолжаются бои", - пояснили в отчете.

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В Генштабе Украины сообщают о девяти атаках врага, которые украинские силы отбили вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, к западу от ягодного и к юго-востоку от Белой горы. Также Силы обороны вели наступательные действия к северу и югу от Бахмута, закрепляясь на новых позициях.

"Распространенные проблемы с боевыми возможностями России, вероятно, продолжают влиять на способность российских сил защищаться от украинских контратак в районе Бахмута. ISW ранее оценивала, что проблемы различных российских группировок Бахмутской оси, наряду с очевидными сбоями в командовании и управлении, вероятно, препятствовали силам РФ в этом районе проводить эффективные оборонительные операции", - говорится в отчете Института.

Обостренные бои в Донецкой области продолжаются / фото: карта ISW

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

Сырский раскрыл, что ВСУ смогут освободить Бахмут. События на фронте развиваются согласно планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Маляр рассказала, что стало известно о мощном продвижении ВСУ. Заместитель министра обороны сообщила, что на юге у ВСУ есть продвижение ежедневно.

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