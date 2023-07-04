Россиян берут измором: британский адмирал раскрыл стратегию контрнаступления ВСУ

Украина за последнее время заняла больше позиций, чем Россия за последний год, напомнил Энтони Радакин.

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Энтони Радакин высказался насчет контрнаступления ВСУ / Facebook/Tony-Radakin, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Начальник Штаба обороны Британии, адмирал Энтони Радакин прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Он обратил внимание на то, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока все еще не началось. Об этом идет речь в сообщении The Guardian.

Британский военачальник считает, что подразделения ВСУ пытаются "взять измором, растянуть и наносить удары" по российским оккупантам. Главная цель украинских защитников - пробить оборону РФ.

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Вместе с тем он отметил, что несправедливо привязывать Украину к временным рамкам контрнаступления и говорить о том, что оно якобы "идет медленно".

"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год… Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", — добавил Радакин.

Контрнаступление ВСУ

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом ранее сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

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