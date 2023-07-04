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У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

Мария Тупик
4 июля 2023, 19:17 обновлено 4 июля, 19:49
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Заместитель министра обороны сообщила, что на юге у ВСУ есть продвижение ежедневно.
ВСУ, Маляр
Анна Маляр рассказала о боях под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНИАН

Замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона заявила, что украинские военные ежедневно выполняют рутинную и тяжелую работу, есть определенные успехи, однако не всю информацию можно озвучивать сразу.

"Как сказал вчера мне в разговоре один из командующих: мы выполняем тяжелую мужскую рутинную работу. Это не то, что что-то быстрое, это рутинная, тяжелая, ежедневная работа наших бойцов. И у них успехи есть", - говорится в заявлении.

По ее словам, если измерять километрами, то военные продвигаются, но не все вещи Минобороны может говорить сразу. Это все идет с опозданием на сутки или двое, потому что это требования безопасности операций.

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"У нас сегодня есть продвижение по южному флангу вокруг Бахмута, по северному, мы говорим откровенно, идут бои, там пока нет продвижения", - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны сообщила, что на юге у ВСУ есть продвижение ежедневно. Зато украинские военные сталкиваются с очень серьезным сопротивлением врага, враг бросает все силы, чтобы их остановить.

По словам Анны Маляр, Россия привлекла свою бригаду, которая позорно бежала из Херсона.

"То есть они уже всех привлекают, даже тех, кто не может нормально воевать. Они стягивают технику и людей", - сказала заместитель министра обороны.

Контрнаступление ВСУ - что известно

В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

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