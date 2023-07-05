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"У спецслужб РФ аллергия на Кадырова:" эксперт раскрыл, кто может поддержать чеченца

Юлия Куришко
5 июля 2023, 08:16 обновлено 5 июля, 08:22
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Среди военных спецслужб, разведки аллергия на Кадырова, потому что он постоянно давил на Путина, считает Маломуж.
'У спецслужб РФ аллергия на Кадырова:' эксперт раскрыл, кто может поддержать чеченца
Маломуж рассказал, кто союзник Кадырова / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: видео

В интервью Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, кто может быть союзником Кадырова.

"Это могут быть разные политические силы, которым нужен радикальный сценарий. Например, ФСБ, которые не поддерживают с ним контактов из-за определенных противоречий. Действительно, есть отдельные кураторы, которые еще держат связь, но так системно он постоянно игнорировал именно спецслужбу", - рассказал Маломуж.

Генерал армии Украины раскрыл, что у Минобороны РФ есть некоторые генералы, которые поддерживают с ФСБ контакт.

"У Кадырова есть такая коммуникация - если эти генералы могут войти в переходное правительство, то понятно, что он будет поддерживать с ними контакт. Есть ряд региональных олигархов, с которыми они делили природный ресурсы. Каких-то определяющих фигур, которые бы поддержали Кадырова, нет. Скажу прямо-среди военных спецслужб, разведки аллергия на Кадырова, потому что он постоянно давил на Путина и пытался конкурировать с силовиками. Мало того, игнорировал не только их указания, а даже требования закона. Постоянно", - добавил Маломуж.

Смотрите полное видео интервью Николая Маломужа о Кадырове:

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Кадыров и его планы

Напомним, что Маломуж рассказал о хитром плане Кадырова. Николай Маломуж говорит, что Кадыров уже будет играть свою игру в независимость. Будет договариваться с некоторыми политическими, военными силами о том, чтобы кооперироваться с ними в тех или иных вопросах.

Кадыров готов к войне в горной местности. С военной точки зрения там сложно вести боевые действия. Маломуж убежден что ослабленные путинские солдаты не смогут ничего там сделать.

В Сети раскрыли неожиданный диагноз Кадырова. Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает.

Больше политических новостей:

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