Вучич анонсировал "эскалацию" в Косово из-за контрнаступления ВСУ

Президент Сербии заявил, что контрнаступление украинских военных может начаться "завтра послезавтра".

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Вучич заявил, что контрнаступление ВСУ приведет к эскалации в Косово / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Украинские военные уже скоро могут начать основную фазу своего контрнаступления на юге. Однако президент Сербии Александр Вучич внезапно заявил, что на фоне наступления украинских военных в Косово может произойти эскалация. Об этом он заявил в интервью сербскому телевидению.

Он добавил, что премьер-министр Косово Альбин Курти якобы хочет быть похожим на Владимира Зеленского, поэтому "пойдет в наступление" на Косово и Метохию.

Вучич уверяет, что крупное контрнаступление украинских военных начнется уже "завтра-послезавтра".

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"Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра-послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти нелюди могут на них напасть, спрятались. Я боюсь, что этот террор станет еще более яростным, он (премьер Косово – Главред) представил себя в роли Зеленского, нового великоалбанского лидера, который объединит все албанские страны", – сказал Вучич.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее заявил, что армия перехватила у российских оккупантов инициативу на поле боя. Идет продвижение вперед. Противник заминировал местность, оказывает серьезное сопротивление и несет большие потери.

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что у Украины все шансы на победу в войне с агрессором Россией. По мнению чиновника, контрнаступление только началось. Ключевые события на фронте произойдут в ближайшие недели или месяцы.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина намерена выйти на границы 1991 го до конца 2023 года. Будет прилагаться максимум усилий для реализации задачи.

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