Украинское контрнаступление достигло прогресса - Кирби

США обещают поддерживать Украину, чтобы контрнаступление ВСУ точно было успешным.

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Контрнаступление ВСУ достиг прогресса / коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, Википедия

Украинские военные пошли в контрнаступление и оно уже достигло определенного прогресса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

Он утверждает, что США постоянно поддерживают связь с Украиной относительно контрнаступления. Америка обещает продолжать оказывать поддержку, чтобы контрнаступление было успешным.

"Они держат нас в курсе, и мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им в контрнаступлении, то ли путем учений – а как вы знаете, они все еще проходят обучение на уровне бригад – то ли через дополнительные средства и, конечно, советами и информацией", – сказал Кирби.

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Он акцентировал на том, что решение о темпах и направлении наступления принимает исключительно украинская сторона.

"ВСУ достигли определенного прогресса. И они сами говорили о том, что он не такой значительный, как им хотелось бы, но, опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, и будем продолжать это делать", – добавил Кирби.

Контрнаступление ВСУ

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом ранее сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

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