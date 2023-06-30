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В Кишиневе россиянин открыл стрельбу в аэропорту: есть погибшие

Ангелина Подвысоцкая
30 июня 2023, 19:04 обновлено 30 июня, 19:15
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Россиянин открыл стрельбу после того, как ему отказали во въезде в страну.
стрельба в аэропорту Кишинева
Россиянин открыл стрельбу в аэропорту Кишинева / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Молдове прямо в аэропорту Кишинева россиянин открыл стрельбу. Он убил 2 человек. Об этом сообщает Рoint.

Мужчина прибыл в Кишинев рейсом из Турции. Он выстрелил в пограничника, а потом в охранника, который пытался его обезвредить.

После этого россиянин забаррикадировались в помещении аэропорта. Работники аэропорта эвакуировались. Сообщается, что злоумышленник мог взять людей в заложники.

видео дня

Пока неизвестно, как он смог попасть в аэропорт с оружием. В Министерстве внутренних дел Молдовы рассказали, что мужчина открыл стрельбу после того, как ему отказали во въезде. Однако ведомство решило не упоминать, гражданином какой страны является злоумышленник.

"В международном аэропорту Кишинева иностранному гражданину было отказано во въезде в Республику Молдова. Во время его сопровождения в зону для возврата, он схватил пистолет пограничника и смертельно ранил двух человек. Стрелок был нейтрализован", - говорится в сообщении.

В Сети появилось видео с места происшествия:

стрельба в аэропорту Кишинева
В аэропорту Кишинева россиянин открыл стрельбу / фото: скриншот

Напомним, Германии во время крупного танцевального фестиваля в Дюссельдорфе россиянка набросилась на украинку прямо посреди выступления. Россиянка облила украинскую танцовщицу водой и ударила кулаком по голове.

Также сообщалось, что россиянка с мужем в Таиланде набросилась на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила потерпевший кусок пальца и напала на собаку.

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