Россиянка избила украинку прямо на сцене: организаторы нагло выгнали пострадавшую

Россиянка прямо на танцполе во время выступления облила украинку водой и ударила её кулаком по голове.

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Россиянка избила украинцу на танцевальном фестивале / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В Германии во время крупного танцевального фестиваля в Дюссельдорфе россиянка набросилась на украинку прямо посреди выступления. Россиянка облила украинскую танцовщицу водой и ударила кулаком по голове. Об этом на своей странице в Facebook Юлия Федорова.

Она рассказала, что её украинская подруга приехала на фестиваль из Киева и впервые покинула Украину со дня полномасштабного вторжения РФ. Во время выступления россиянка начала кричать на девушку. Украинка была в шоке и даже не смогла ничего сказать.

Но словесная перепалка не закончилась, а переросла в настоящую физическую агрессию. Россиянка начала называть девушку "нацисткой" и обвинила её в смерти русских.

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После этого российская танцовщица набросилась на украинку, облила водой и ударила кулаком по голове.

Подруга пострадавшей, которая лично видела все происходящее, возмущена организаторами фестиваля.

"Реакция организаторов была грубой — они даже не пытались разобраться, что случилось и попросили обе стороны уйти. Что было абсолютно несправедливо по отношению к человеку, которого оскорбили без причины", - написала Юлия Федорова.

Как оправдываются организаторы

Организаторы немецкого фестиваля уже поспешили оправдаться после инцидента. Они оставили на своей странице в Facebook циничное заявление.

Они решили снять с себя всю ответственность и заявили, что "не могут комментировать эту ситуацию", так как это должны делать в полиции и суде.

Организаторы фестиваля решили оставить всего одну строчку о том, что они якобы осуждают войну в Украину, которую развязала РФ. Но в то же время они оставили кучу строчек о том, что не могут запретить русским посещать их фестиваль, ведь это будет "дискриминация".

"Это не значит, что мы осуждаем людей категорически и исключительно по национальности или стране, в которой они родились или жили. Наоборот, мы твердо отвергаем осуждение и осуждение людей по их национальности, цвету кожи, вероисповедания, сексуальности или любым другим фактором. На самом деле танцы процветают на разнообразии, разнообразии, культурном влиянии и на то, что люди из этого делают. Танцы всегда объединяли людей. По всему миру", - написано в сообщении.

Стоит отметить, что организаторы фестиваля даже не признали, что именно россиянка набросилась на украинку и избила её.

Напомним, ранее участница конкурса "Мисс Вселенная" от террористической России Анна Линникова, неожиданно пожаловалась на изоляцию и игнор со стороны других девушек на конкурсе.

Об этом она поплакалась в интервью российской скандальной журналистке Алене Жигаловой. Линник также побредила о том, что украинская дирекция конкурса хотела облить ее платье зеленкой прямо на сцене. По словам Линниковой, на фоне этого всего, у нее, бедняжки, случился нервный срыв.

Также, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

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