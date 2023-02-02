Откусила палец женщине и сбежала из страны: в Таиланде россиянка устроила дебош

Россиянка откусила женщине из Великобритании часть пальца и избила ее собаку.

Моника Созанская / mirror.co.uk

Россиянка с мужем в Таиланде набросилась на гражданку Великобритании. Сообщается, что когда женщина вежливо к ней обратилась, то жительница страны-агрессора откусила потерпевший кусок пальца и напала на собаку.

По данным издания mirror.co.uk, историю с нападением рассказала бывшая польская спортсменка Моника Созанская.

Женщина вместе с подругой отдыхали на пляже в Таиланде. Там они искали свободное место, чтобы наслаждаться отдыхом. Свободные пляжные кресла-мешки женщины заметили возле парочки.

"Тогда подруга Созанской вежливо спросила, свободно ли здесь. Это разозлило россиянку и она не захотела, чтобы возле них отдыхали подруги. Ситуацию урегулировал только официант клубного пляжа". - говорится в сообщении.

Россиянке это крайне не понравилось и она напала на подругу Моники — гражданку Великобритании. Россиянка откусила женщине часть пальца и избила ее собаку.

"Она схватила руку моей подруги и укусила ее. Затем выплюнула укушенную фалангу и улыбнулась. Кровь просто брызнула. Это было как в фильме ужасов!", - вспоминает полька.

"Сейчас врачи пытаются спасти палец и избежать ампутации с помощью специальной процедуры, которая называется "обертывание", — говорит Моника Созанская.

Где оказалась взбесившаяся россиянка

Сообщается, что россияне успели скрыться. Жительница страны-агрессора убежала на ближайший самолет и улетела в Малайзию.

Гражданку Британии госпитализировали, медики пытаются спасти ее палец.

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Отдыхающая там Анастасия оказалось той еще любительницей русского мира и украинская песня ее настолько триггернула, что она стала крушить все, что попалось ей на глаза.

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