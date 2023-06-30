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Оккупанты собрали "мощную группировку": Череватый - о тяжелых боях под Бахмутом

Ангелина Подвысоцкая
30 июня 2023, 18:17 обновлено 30 июня, 18:27
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На Бахмутском направлении нет "вагнеровцев", там воюют только российские солдаты.
ВСУ
Оккупанты собрали на Бахмутском направлении мощную группировку / коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Украинские военные делают все, чтобы освободить захваченные оккупантами территории. Однако на Бахмутском направлении враг пытается остановить наступление ВСУ и собрал "мощную группировку". Об этом в эфире телемарафона заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Оккупанты пытаются сохранить контроль над захваченными территориями.

"Там есть вражеская группировка достаточно мощная - до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", - сказал Череватый.

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На этом направлении нет "вагнеровцев", но есть российские десантники и пехотинцы, группировка БАРС.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее майор ВСУ Максим Жорин рассказал подробности уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины плацдарма российских войск на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Напомним, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram. Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск. Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

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