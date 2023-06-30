Путин выставлен полным идиотом: эксперт заявил о продолжении мятежа

Владимир Путин показал свою слабость и трусливость, потому мятеж Пригожина будет иметь свои последствия.

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Пригожин унизил Путина своим мятежом / Коллаж: Главред, скриншоты

Мятеж Пригожина изначально был "заряжен на успех". Пригожин обозначил свои цели - снять Шойгу и Герасимова. К тому же, он будет иметь свое продолжение.

Как заявил в интервью Главреду белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников, Пригожин вряд ли стремился брать Москву и проводить там какие-то боевые действия -разве что где-то недалеко от Москвы разбить лагерь.

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"Всё это будет иметь продолжение, потому что есть несколько факторов. Во-первых, Пригожин выставил Путина полным идиотом. Он показал свою слабость, трусливость и я думаю, что он уже практически не жилец в этом кресле. Во-вторых, всё-таки Пригожин не оправдал ожидания своих же уголовников, которые теперь очень недовольны тем, что все так бесславно закончилось. Ну и в-третьих, если Пригожин появится в Беларуси, это будет фактором нестабильности. Это будут две гадюки в одной банке, которые будут утеснять друг друга", - заявил Санников нашему журналисту.

Дальнейшая судьба Пригожина

После попытки вооруженного мятежа в стране-агрессоре России ФСБ получила задачу ликвидировать его организатора - главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом в интервью американскому журналисту Говарду Альтману сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Также Буданов заявил, что во время военного мятежа ЧВК Вагнер и Евгения Пригожина вся правящая верхушка сбежала из страны-агрессора России. Если бы Пригожин дошел до Москвы, он зашел бы в пустой Кремль. При таком сценарии РФ разделилась бы как минимум на две части.

По мнению Санникова, наемников ЧВК Вагнера могут привлекать к охране ядерного оружия, которое РФ перебрасывает в Беларусь.

"Я думаю, что инстинктивно Лукашенко не хочет появления "вагнеровцев". Самого Пригожина он еще может потерпеть, а "вагнеровцы" на территории Беларуси для него самого опасны. Они никак не станут его охраной, никак не ассимилируются", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Кто такой Андрей Санников Андре́й Оле́гович Са́нников (белор. Андрэй Алегавіч Саннікаў; 8 марта 1954, Минск) — белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

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