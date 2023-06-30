Устранение Путина и ликвидация Пригожина: эксперт дал прогноз и назвал сроки

На турбулентность внутри самой РФ влияет сильная напряженность между силовыми группировками, считает Андрей Санников.

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Андрей Санников спрогнозировал политическое будущее Владимира Путина и Евгения Пригожина / belara.ga, Скриншот

Наемников ЧВК Вагнера могут привлекать к охране ядерного оружия, которое РФ перебрасывает в Беларусь, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Я думаю, что инстинктивно Лукашенко не хочет появления "вагнеровцев". Самого Пригожина он еще может потерпеть, а "вагнеровцы" на территории Беларуси для него самого опасны. Они никак не станут его охраной, никак не ассимилируются", — подчеркнул он в интервью Главреду.

По его мнению, определяющим станет ситуация, которая в ближайшее время будет разворачиваться на поле боя в Украине.

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Кроме того, турбулентности внутри самой РФ добавляет сильная напряженность между силовыми группировками внутри России: "Сильная напряженность между группировками внутри России. Это уже обозначилось — условно говоря, Патрушев, ещё какие-то силовики. Совершенный провал Путина в истории с Пригожиным, потому что он позволил уйти безнаказанно людям, которые убили пилотов и экипажи регулярных войск. То есть убивают его офицеров, а он их прощает. То есть он даже своих не может не то, что защитить, но гарантировать, что преступники будут наказаны. Есть достаточно факторов, которые говорят о том, что не будут Путина долго терпеть. Когда человек показывает слабость, то этим он дает понять, что его можно убрать".

Собеседник отметил, что появление преступной группировки ЧВК Вагнера в Беларуси — повод для серьезной реакции со стороны Запада: "И она же становится легитимной целью для украинской армии, потому что "вагнеровцы" — это военные преступники".

"Поэтому посмотрим как будет — сейчас запущены процессы, которые, по крайней мере, не вредят Украине, а это важно, потому что Украина должна победить. Путин, мне кажется, должен в ближайший период расстаться с властью, а до этого попробует, наверное, устранить Пригожина. Потому что иначе он совсем потеряет лицо. Мне кажется в течении нескольких месяцев, до 2024 года все это случится", — добавил Санников.

Кто такой Андрей Санников Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Ситуация вокруг бунта ЧВК Вагнера:

Ранее сообщалось о том, что Кремль после военного мятежа ЧВК Вагнер намерен взять под контроль "глобальную империю" Евгения Пригожина. Москва уже заявила своим партнерам в Африке, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Они продолжат свою "работу" за рубежом, но уже с новым руководством.

Американское издание The Wall Street Journal, пишет, что после ситуации с военным мятежом Пригожина Кремль решил взять под свой полный контроль ЧВК Вагнера.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Горе побежденным... Особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают на куски падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования – на эти деньги претендуют другие властные группировки", - отметил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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