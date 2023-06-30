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Пригожин способен отобрать власть у Лукашенко - Андрей Санников

Анастасия Заремба
30 июня 2023, 09:00
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Пригожину и Лукашенко вдвоем будет мало места в Беларуси, они будут бороться за власть, считает эксперт.
Андрей Санников
Пригожин и Лукашенко будут бороться за власть в Беларуси - Санников /Главред

Во время мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина белорусский диктатор Александр Лукашенко примерил на себя роль миротворца. В частности, якобы именно он вел переговоры с Пригожиным и предложил ему перебраться из России в Беларусь, предоставив ему убежище.

В интервью Главреду белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников рассказал, что Пригожин будет делать в Беларуси, почему "вагнеровцы" опасны для Лукашенко и в каком случае они создают угрозу для Украины.

Хотела бы начать с выступления Лукашенко перед журналистами. О чем говорят озвученные им заявления и с чем может быть связана синхронность в заявлениях Лукашенко и Путина после мятежа Пригожина?

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Прежде всего, смысл был в том, чтобы показаться на люди и наплести с три короба. Он наговорил много такого, что настораживает. Во-первых, сказал, что наша страна "от Бреста до Владивостока", а это никак не может радовать. То, что он сыграл какую-то роль в интригах кремлёвских, но тоже непонятно, чем это кончится. Я так думаю, что не его инициатива была по Пригожину — ему просто приказали, потому что надо было как-то убирать. Пригожина обманули те, кто обещал ему какую-то поддержку, и вот нашли такой вариант развязки. Хотя я до сих пор не знаю, где Пригожин. Сообщали, что он уже в Беларуси, но никаких подтвержденных сведений, что он там, нет. Потому посмотрим, где он вынырнет.

То, что Лукашенко очень сильно перепугался — это очевидно, тем более, что он сам сказал, что поднимал армию в субботу. Он боится этого, и понимал, что если этот марш будет успешным, Путина устранят, то и его дни тоже будут сочтены. С другой стороны, не думаю, что в России все закончилось — это больше похоже на начало.

А как вы считаете, этот мятеж Пригожина изначально был заряжен на успех? Потому что по прошествии времени выглядит так, что Путин просто убрал своего конкурента.

Я думаю, что он был заряжен. Пригожин обозначил свои цели, и я думаю, что это было так и было — снять Шойгу и Герасимова. А насчет вхождения в Москву и каких-то боевых действий в Москве, то не думаю, что он к этому стремился — разве что где-то недалеко от Москвы разбить лагерь.

Я говорю, что всё это будет иметь продолжение, потому что есть несколько факторов. Во-первых, Пригожин выставил Путина полным идиотом. Он показал свою слабость, трусливость и я думаю, что он уже практически не жилец в этом кресле. Как это будет проходить и что будут делать — не знаю, посмотрим. Во-вторых, всё-таки Пригожин не оправдал ожидания своих же уголовников, которые теперь очень недовольны тем, что все так бесславно закончилось. Ну и в-третьих, если Пригожин появится в Беларуси, это будет фактором нестабильности. Это будут две гадюки в одной банке, которые будут утеснять друг друга.

А что Пригожин может делать в Беларуси? Потому что сейчас начинают строить разные предположения на этот счет — кто-то говорит, что он может там едва ли не сколотить новые "Вагнер". Но назначение у него разное — одни считают, что этим может воспользоваться Лукашенко, чтобы защитить себя в случае протестов, другие говорят, что "Вагнер" отправляют туда для охраны ядерного оружия и тем самым угрожать Западу. Как вы считаете, какой может быть цель пребывания Пригожина в Беларуси?

Прежде всего, разрядить ситуацию и попытаться его отправить дальше — мол, иди воюй в Африку. Но Пригожину это не нужно — он уже почувствовал свою сомнительную славу, у него нет никаких сдерживающих факторов. Лукашенко такой же, поэтому тут ситуацию надо расценивать не с точки зрения поведения легитимного руководителя государства и одного из полевых командиров — эти двое могут придумать всякую гадость.

Если это будет охрана ядерного оружия, то это должно быть сигналом для Запада принимать какие-то меры — жесточайшие санкции и так далее. Ведь если Пригожин появится рядом с ядерным оружием, он его просто захватит, это в его стиле. Я думаю, что инстинктивно Лукашенко не хочет появления "вагнеровцев". Самого Пригожина он еще может потерпеть, а "вагнеровцы" на территории Беларуси для него самого опасны. Они никак не станут его охраной, никак не ассимилируются. На какое-то время могут, но это — абсолютно не тот фактор, который прибавит уверенности Лукашенко. К тому же, эта преступная группа одного государства на территории другого государства — тоже повод для серьезной реакции со стороны Запада. И она же становится легитимной целью для украинской армии, потому что "вагнеровцы" — это военные преступники.

Поэтому посмотрим как будет — сейчас запущены процессы, которые, по крайней мере, не вредят Украине, а это важно, потому что Украина должна победить. Путин, мне кажется, должен в ближайший период расстаться с властью, а до этого попробует, наверное, устранить Пригожина. Потому что иначе он совсем потеряет лицо.

О каком периоде времени может идти речь?

Мне кажется в течении нескольких месяцев, до 2024 года все это случится.

А что этому будет способствовать? Поражение на фронтах?

Сильная напряженность между группировками внутри России. Это уже обозначилось — условно говоря, Патрушев, ещё какие-то силовики. Совершенный провал Путина в истории с Пригожиным, потому что он позволил уйти безнаказанно людям, которые убили пилотов и экипажи регулярных войск. То есть убивают его офицеров, а он их прощает. То есть он даже своих не может не то, что защитить, но гарантировать, что преступники будут наказаны.

Есть достаточно факторов, которые говорят о том, что не будут Путина долго терпеть. Когда человек показывает слабость, то этим он дает понять, что его можно убрать.

Вы в начале упоминали, что участие Лукашенко в переговорах с Пригожиным могло быть не его личной инициативой. Почему он вообще в это ввязался, ведь остальные лидеры ОДКБ сказали, что это внутреннее дело России?

Потому что Лукашенко полностью зависит от Путина. Если он больной едет в Москву для того, чтобы поучаствовать в живом щите 9 мая, а потом фактически возвращается в реанимобиле, то сегодня он выполняет любую прихоть хозяина. Сейчас он почувствовал и выгоду для себя — мол, можно и в миротворца сыграть. Поэтому он и распинался о том, как здорово решили, и какой Пригожин замечательный человек, с которым они давно знакомы.

Хотела уточнить — если Пригожин появится на территории Беларуси, может ли он в перспективе стать как бы троянским конём для Лукашенко, и по сути сместить его через какое-то время? Готовы ли его, допустим, поддерживать внутри Беларуси силовики?

Внутри Беларуси вряд ли — ни один здравомыслящий человек не будет поддерживать преступника с кувалдой. Но то, что он может стать троянским конем — это запросто. И это может оправдать для Пригожина его присутствие в Беларуси. Потому что здесь он показал Путина слабым и сам проиграл, а ему сейчас нужна какая-то победа.

Соответственно, есть риск того, что Путин спустя некоторое время, если удержится у власти, может попытаться объединить уже официально Россию и Беларусь как союзное государство?

Да. В общем-то, никто не признаёт этого, и с точки зрения международного права этот так называемый вообще ничтожный, потому что он был подписан с нарушениями. Но, тем не менее, там содержатся положения, которые можно выдавать за правовые и которые позволяют очень быстро объявить, что Россия и Беларусь — это одно государство.

Если Пригожин появится, насколько большой риск это создаёт для Украины? Потому что в Украине уже начали обсуждать, что, в принципе, Пригожин с "вагнеровцами" может через какое-то время снова пойти на Киев со стороны Беларуси. Как вы оцениваете такую перспективу?

Если Пригожин появится с ними, то да, такое возможно, потому нужно эти базы ликвидировать. Это совершенно логично с точки зрения ведения войны с таким подлым противником.

Если там появится внушительная группа "вагнеровцев" (и тут нужно еще раз подчеркнуть, что это уголовники, которые способны на все. И чем уголовники хороши для таких правителей, как Путин, так это тем, что он, в случае каких-то действий с их стороны может сказать, мол, они сами решили, я ими не командую. И тогда это создает опасность для Украины, в том числе и возможность нового похода на Киев.

То есть могут быть еще одни "ихтамнеты", только уже со стороны Беларуси, так?

Да. С любой стороны, как ни крути, появление Пригожина вредит всем.

Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

В таком случае, как много времени остаётся у Лукашенко с учётом всех этих событий?

Лукашенко сегодня развязал такие репрессии, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. И удерживается он у власти только благодаря им. Закручивание пружины всегда приводит к ее распрямлению. И сейчас он балансирует на грани.

Надо подождать — думаю, он не так долго сможет удержаться у власти, потому что происходит слишком много неожиданных происходит вещей — то его показывает совершенно больным, то мятеж Пригожина, то ядерное оружие. Всё это сейчас собирается в очень опасный для мира фактор, потому что появление ядерного оружия на территории Беларуси — это угроза даже не Украине (но и ей в том числе), но и Польше, и странам Балтии. Ведь планы применения ядерного оружия против Варшавы разрабатываясь ещё в 2009 году во время учений "Запад-2009". Именно тогда велась эта подготовка. Да и в дальнейшем на учениях, которые постоянно проходили на территории Беларуси, очень крупные, которые превышали международные документы, ограничивающие количество участников. Они ведь были не какие-то оборонительные, как это представляли, а там разыгрывались сценарии танкового прорыва в Калининград, чтобы отрезать Балтию, удар по Балтии, вхождение в балтийские столицы. Война против Украины тоже отрабатывалась, причем в самый канун массированного нападения. Так что, в общем-то, есть очень много факторов, которые требуют срочного вмешательства и принятия мер.

И вообще я говорю, что надо думать о том, как избавиться от режима Лукашенко в начале, что поможет справиться с Россией. Потому что белорусский балкон, который Лукашенко отдал в полное распоряжение российским военным, будет нависать, то есть будет в руках диктатора, угроза никуда не исчезнет. Даже если предположить, что сегодня мы заканчиваем войну, договариваемся, и даже если там Россия уходит полностью за границы 1991 года, то через год будет уже более подготовленным налёт. Поэтому этот год должен быть решающим. И всё больше признаков, что так и должно произойти.

Александр Лукашенко Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Андрей Санников
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