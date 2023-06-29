Пригожин не будет главарем ЧВК Вагнер, у Путина переподчинят боевиков – WSJ

У ЧВК Вагнера около 6 тысяч боевиков, которые выполняют различную работу – от охраны политиков в ЦАР до нефтяных скважин в Сирии, пишут журналисты.

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Кремль переподчиняет себе боевиков Пригожина в Африке - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Кремль после военного мятежа ЧВК Вагнер намерен взять под контроль "глобальную империю" Евгения Пригожина. Москва уже заявила своим партнерам в Африке, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Они продолжат свою "работу" за рубежом, но уже с новым руководством.

Американское издание The Wall Street Journal, пишет, что после ситуации с военным мятежом Пригожина Кремль решил взять под свой полный контроль ЧВК Вагнера.

По данным журналистов, заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России уже отправился в Дамаск, чтобы передать президенту Сирии Асаду сигнал – "группы ЧВК "Вагнер" больше не будут действовать самостоятельно".

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Кроме того, высокопоставленные российские дипломаты уже позвонили президенту ЦАР и сказали, что Россия не остановится на пути своей экспансии в Африку.

ЦАР, в свою очередь, готова продолжить сотрудничество с Москвой вне зависимости от того, какую группировку пришлют россияне вместо Вагнера.

Также указано, что число боевиков ЧВК Вагнера за рубежом насчитывает 6 тысяч человек. Они задействованы в разных сферах – от охраны политических деятелей в Центральноафриканской республике до защиты нефтяных скважин в Сирии.

Военный мятеж Пригожина в России

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня обвинил оккупантов Минобороны агрессора РФ в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин заявил, что Вагнер своей 25-тысячной группировкой идет на Москву.

Уже утром 24 июня Вагнер взял под свой контроль Ростов-на-Дону. Мятежники стали контролировать все военные объекты в городе, в том числе и Южный военный округ. Они сбили несколько вертолетов ВКС РФ, которые пытались наносить удары по ЧВК.

Пригожин отправил колонны Вагнера на Москву. Впрочем, до столицы агрессора РФ они так и не дошли, поскольку в результате переговоров с Лукашенко Пригожин развернул свои войска назад. По итогам приняли решение, согласно которому часть ЧВК Вагнер вместе с Пригожиным отправилась в Беларусь.

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