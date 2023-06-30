В момент мятежа Вагнера все бежали, Пригожин зашел бы в пустой Кремль – Буданов

Страна-агрессор Россия разделилась бы как минимум на две части, если бы Пригожин и мятежники Вагнер дошли до Москвы, считает Кирилл Буданов.

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Пригожин мог зайти в пустой Кремль и показать, что власти сбежали - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Во время военного мятежа ЧВК Вагнер и Евгения Пригожина вся правящая верхушка сбежала из страны-агрессора России. Если бы Пригожин дошел до Москвы, он зашел бы в пустой Кремль. При таком сценарии РФ разделилась бы как минимум на две части. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью War Zone он рассказал о том, что если бы Пригожин таки дошел до Москвы, то зашел бы уже в пустой Кремль и другие кабинеты власти. Во время военного бунта российские политики и чиновники высшего ранга сбежали.

"Если бы Пригожин в тот день вошел в Кремль, он бы показал общественности, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих чиновников там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас у России нет власти", - отметил Буданов.

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Россия была бы разделена на две части

По мнению главы ГУР, если бы Пригожину удалось реализовать свой изначальный план, Россия была бы разделена как минимум на две части.

"Некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то начали бы утверждать, что они являются легитимными властями, создающими в стране ситуацию двух властей, которые сразу бы разделились", - считает Буданов.

Также руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что пресечением бунта Пригожина Кремлю удалость "выиграть немного времени", однако действия бывшего "повара Путина" очень серьезно подорвали позиции официальной Москвы.

Военный мятеж Пригожина в России

Главарь боевиков Вагнер Евгений Пригожин, который длительное время конфликтует с министром обороны оккупантов России Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым, 23 июня обвинил российских военных в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин анонсировал поход 25-тысячной ЧВК на Москву.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер захватила Ростов-на-Дону. Мятежники взяли под контроль все военные объекты в городе и Южный военный округ в целом. Наемникам удалось сбить несколько вертолетов российских оккупанто, которые пытались по ним ударить.

Далее Пригожин отправил колонны Вагнер на Москву. Впрочем, войска ЧВК до столицы страны-агрессора России не дошли – Пригожин в результате переговоров с Лукашенко развернул свои колонны обратно. В итоге было принято решение об отправке части Вагнера вместе с Пригожиным в Беларусь.

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