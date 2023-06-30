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ФСБ РФ получила задачу убить Пригожина ― Буданов

Анна Ярославская
30 июня 2023, 11:09 обновлено 30 июня, 11:21
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Потенциальные покушения на убийство Пригожина не произойдут сразу. Понадобится время, чтобы разработать подходящие подходы и добиться нужного момента.
Евгений Пригожин, Кирилл Буданов
Российские спецслужбы получили задание убить Пригожина / Коллаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine

После попытки вооруженного мятежа в стране-агрессоре России ФСБ получила задачу ликвидировать его организатора - главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом в интервью американскому журналисту Говарду Альтману сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает пресс-служба ГУР.

"Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут скорыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать подходящие подходы и добиться момента, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", – сказал Буданов.

По его словам, любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины.

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"Поэтому у меня было хорошее настроение", ― описал начальник ГУР МО собственные ощущения от новости о начале пригожинского бунта.

Буданов подтвердил, что о намерениях совершить подобные действия внутри России украинской военной разведке было известно давно.

"Мы не можем говорить об их серьезном влиянии [на войну России против Украины], поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный вред военно-космическим силам России. Во-вторых, мы не ожидаем появления ЧВК "Вагнер" в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас достаточно важен", ― заявил начальник ГУР МО Украины.

Буданов добавил, что наемники "Вагнера" проявили себя более мощной боевой силой, в отличие от регулярной армии государства-агрессора РФ.

Кирилл Буданов уточнил, что в результате короткого бунта Пригожина было уничтожено 8 российских военных авиасудов, в том числе воздушный защищенный командный пункт на базе самолета ИЛ-22 М.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. В частности, Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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